Trabzonspor savunmayı Serdar ile güçlendirecek

TRABZONSPOR yönetiminin ön anlaşma sağladığı savunma oyuncusu Serdar Taşçı ile sezonun sonra ermesinin ardından masaya oturacağı öğrenildi.Trabzonspor’da devre arası transfer döneminde de gündeme gelen ancak transferi gerçekleşmeyen savunma oyuncusu Serdar Taşçı ile yönetimin gelecek sezona yönelik yaptığı görüşmelerden olumlu sonuç aldığı öğrenildi. Yeni sezonda savunmayı deneyimli bir isimle güçlendirmeyi planlayan bordo mavililerin sezon sonunda Spartak Moskova ile sözleşmesi bitecek olan Serdar Taşçı isminde mutabık kaldığı kaydedildi.AZ VE ÖZ TRANSFERUEFA Fair Play kriterlerini göz önünde bulundurarak transferde yol haritasını çizen ve bu noktada az ve öz takviye ile eksiklerini giderme düşüncesinde olan Trabzonspor’da teknik heyet ve yönetimin Serdar isminde karar kıldığı, sezonun sona ermesiyle birlikte 30 yaşındaki deneyimli savunma oyuncusu ile masaya oturulacağı belirtildi. Serdar Taşçı bu sezon Spartak Moskova’da 19 maçta 1534 dakika süre aldı.ESTEBAN İLE SEZON SONUBu arada, Trabzonspor’da sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan kaleci Esteban Alvarado ile görüşmelerin devam ettiği bildirildi. Başkan Muharrem Usta’nın Kosta Rikalı kaleci ile bizzat ilgilendiği ve 28 yaşındaki oyuncunun takımda kalmaktan yana tavır sergilediği belirtildi. Ligde kalan 3 maça odaklanan bordo mavililerin sezonun sona ermesiyle birlikte Esteban ile detaylı bir görüşme yapacağı ifade edildi.EYÜP SABRİ UĞURBAŞ İÇİN ANMATrabzonspor Kulübü, kurucu üyelerden Eyüp Sabri Uğurbaş’ın vefatının üçüncü yıldönümü nedeniyle anma mesajı yayınladı. Bordo mavili kulübün internet sitesinde yer alan mesajda, “Kurucu üyelerimizden Eyüp Sabri Uğurbaş’ı vefatının üçüncü yıldönümünde rahmetle anıyoruz. 1929 yılında Trabzon’da doğan ve kent futbolunun içinde aktif rol alan Uğurbaş, Yalıspor kulübünün kurucu başkanlığını da yaptı. Trabzonspor’un kurucuları arasında da yer alan Uğurbaş, kulübümüzde çeşitli yıllarda yönetim kurulu üyeliği, asbaşkanlık ve divan başkanlığı yaptı. 18 Mayıs 2014’te 85 yaşında aramızdan ayrılan Eyüp Sabri Uğurbaş’ı saygıyla anıyoruz” ifadelerine yer verildi.

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