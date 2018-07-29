Trabzonspor - Samsunspor: 3-0 (Hazırlık Maçı)

Fatih TURAN / TRABZON ()
STAT: Medical Park
HAKEMLER: Mustafa Coşkun (xxx), Ejder Yapıcı (xxx), Aykut Küçük (xxx)
TRABZONSPOR: Onur (xx) (Dk. 46 Uğurcan xx), Hüseyin (xx) (Dk. 79 Yüksel x), Mustafa (xx) (Dk. 45 Novak x), Pereira (xx) (Dk. 78 Semih x), Sosa (xx) (Dk. 45 Sheydaev x) Olcay (xx) (Dk. 45 Amiri xx) (Dk. 87 Ahmet Sevinç), Abdulkadir (xx) (Dk. 66 Murat x), Onazi (xx) (Dk. 63 Batuhan x), Kucka (xx) (Dk 73 Sami x), İbanez (xx) (Dk. 73 Cafer x), Rodellega (xx) (Dk. 45 Muhammet x)
SAMSUNSPOR: Furkan (xx), Erhan (xx), Canberk (xx) (Dk. 65 Okan x), Ercan (xx) (Dk. 76 Nuri x), Şahin (xx), Oğuz (xx) (Dk. 85 Berat), Ramazan (xx) (Dk. 79 Bilal x), Enes (xx) (Dk. 45 İrfan x), İlyas (xx) (Dk. 45 Erhan x) , Çağrı (xx) (Dk. 79 Metincan x), Bahattin (xx)
GOLLER: Dk. 63 Pererira, Dk. 72 Amiri, Dk. 89 Muhammet (Trabzonspor)
SARI KARTLAR: Ercan (Samsunspor)
Trabzonspor, kulübün 51’inci yıl kutlamaları kapsamında oynanan dostluk karşılaşmasında TFF 2'nci Lig ekiplerinden Samsunspor'u 3-0 mağlup etti. Bordo mavililere galibiyeti getiren golleri 63'üncü dakikada Pereira, 72'nci dakikada Amiri ve 89'uncu dakikada Muhammet kaydetti.
63'üncü dakikada orta sahadan Ibanez'in attığı pas sonucu ceza sahası içinde topla buluşan Pereira'nın şutu defansa da çarparak ağlara gitti: 1-0.
72'nci dakikada sağ kanatta Pereira'nın ortasında Amiri'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 2-0.
89'uncu dakikada ceza sahası dışında savunmadan topu kapan Muhammet Beşir'in yerden vuruşu ağlara gitti: 3-0.
Karşılaşma Trabzonspor’un 3-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.
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