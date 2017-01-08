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Trabzonspor Rodallega için Akhisar Belediyespor ile anlaştı

TRABZONSPOR Kulübü, Akhisar Belediyespor’da forma giyen forvet oyuncusu Hugo Rodallega için kulübüyle el sıkıştı. Devre arası transfer döneminde forvet hattını güçlendirmek isteyen ve bu noktada bir süredir Akhisar Belediyespor ile...

Trabzonspor Rodallega için Akhisar Belediyespor ile anlaştı
TRABZONSPOR Kulübü, Akhisar Belediyespor’da forma giyen forvet oyuncusu Hugo Rodallega için kulübüyle el sıkıştı.

Devre arası transfer döneminde forvet hattını güçlendirmek isteyen ve bu noktada bir süredir Akhisar Belediyespor ile Hugo Rodallega ile görüşen bordo mavililer, oyuncunun kulübüyle ön anlaşma sağladı. Trabzonspor yönetiminin oyuncuyla da son bir görüşme daha yaptıktan sonra bu transferin netlik kazanacağı öğrenildi.

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