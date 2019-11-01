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Trabzonspor puan serisini ve zirve takibini sürdürmek istiyor

Süper Lig'in 10'uncu haftasında yarın sahasında Göztepe'yi konuk edecek olan Trabzonspor, bu maçı kazanıp hem 4 maçlık puan serisini hem de zirve takibini sürdürmeyi hedefliyor. Ligde bu sezon oynadığı 9 maçın sadece birini kaybeden,...

SPOR 01.11.2019, 10:13
Trabzonspor puan serisini ve zirve takibini sürdürmek istiyor
Süper Lig'in 10'uncu haftasında yarın sahasında Göztepe'yi konuk edecek olan Trabzonspor, bu maçı kazanıp hem 4 maçlık puan serisini hem de zirve takibini sürdürmeyi hedefliyor.
Ligde bu sezon oynadığı 9 maçın sadece birini kaybeden, son 4 lig maçından da puanla ayrılmayı başaran Trabzonspor, yarın sahasında Göztepe'yi konuk edecek. 16 puanla lider Alanyaspor'un 2 puan gerisinde yer alan bordo-mavililer, yarınki maçı kazanarak hem puan serisini hem de zirve yarışındaki iddiasını sürdürmek istiyor. Şenol Güneş Kompleksi Medical Park Stadyumu'nda saat 17.30'da başlayacak karşılaşmada hakem Fırat Aydınus düdük çalacak.
KADRONUN KORUNMASI BEKLENİYOR
Trabzonspor'da bu maç öncesi Abdülkadir Ömür, Caleb Ekuban, Obi Mikel ve Abdulkadir Parmak'ın sakatlıkları bulunuyor. Uzun süren sakatlığının ardından takımla çalışmalara başlayan Ogenyi Onazi'nin de tam hazır olmaması nedeniyle kadroda yer alması beklenmiyor. Teknik direktör Ünal Karaman'ın ligde son oynadıkları ve 2-2 beraberlikle sonuçlanan Medipol Başakşehir karşılaşmasındaki 11'ini koruyarak Göztepe karşısında da aynı 11'i sahaya sürebileceği öğrenildi.
GÖZTEPE İLE 23'ÜNCÜ RANDEVU
Trabzonspor ile Göztepe, yarın oynayacakları maçla birlikte ligde 23'üncü kez karşı karşıya gelecek. Ligde iki takım arasında bugüne kadar oynanan 22 maçta Trabzonspor'un 9, Göztepe'nin ise 4 galibiyeti bulunuyor. İki takım arasında oynanan 9 karşılaşma da beraberlikle sonuçlandı. Trabzonspor bu maçlarda 32 gol atarken, kalesinde 17 gol gördü.
İKİ İSİM CEZA SINIRINDA
Trabzonspor'da Göztepe karşılaşması öncesi 3'er sarı kartla Uğurcan Çakır ve Jose Sosa ceza sınırında bulunuyor. Bu iki oyuncu da yarınki maçta sarı kart görmeleri durumunda ligin 11'inci haftasında oynanacak Alanyaspor karşılaşmasında forma giyemeyecek.
MUHTEMEL 11'İ
Bordo-mavililerin yarınki karşılaşmaya şu 11 ile çıkması bekleniyor: Uğurcan- Pereira, Hüseyin, Hosseini, Novak, Doğan, Sosa, Kamil Ahmet, Nwakaeme, Sturridge, Sörloth
SAKAT: Abdülkadir Ömür, Ekuban, Mikel, Abdulkadir Parmak
CEZALI: Yok
BİLET FİYATLARI: Batı Alt VIP Tribün 375 TL, Batı Alt VIP Tribün 325 TL, Batı Alt VIP Tribün 225 TL, Batı Alt VIP Tribün 150 TL, Kategori 1 - Batı Alt Tribün / Batı Üst Tribün 70 TL, Kategori 2 - Doğu Alt Tribün / Doğu Üst Tribün 60 TL, Kategori 3 - Doğu Alt Tribün / Doğu Üst Tribün 50 TL, Kategori 4 - Doğu Alt Tribün / Doğu Üst Tribün 40 TL.


 

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