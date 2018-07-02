Trabzonspor pas çalıştı

Tolga SAĞLAM/KRANJ,()

Trabzonspor kafilesi Slovenya kampındaki ilk gününü, TSİ 19.30’da yaptığı günün ikinci antrenmanıyla tamamladı.

Teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ilk bölümünde kondisyon çalışması yapılırken, ikinci bölümde ise pas çalışması gerçekleştirildi. Uzun zaman sonra topla çalışma yapan oyuncuların oldukça hırslı oldukları görüldü. Bu çalışma sırasında teknik direktör Ünal Karaman da oyunculara sık sık uyarılarda bulundu. Antrenmana transfer görüşmeleri yapmaları için izin verilen Ramil Sheidaev, Matus Bero ve Aytaç Kara ile izinsiz olarak gelmeyen Esteban Alvarado’nun yanı sıra Dünya Kupası'nda Nijerya Milli Takımı ile mücadele ettiği için ekstra izin verilen Ogenyi Onazi katılmadı.

Bordo mavililer yarın yapacağı çalışmalarla hazırlıklarına devam edecek.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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