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Trabzonspor - Partizan Tiran: 1-0
SPOR 10.01.2020, 17:51
İkinci devre hazırlıklarını Antalya'da sürdüren Trabzonspor, kamptaki son hazırlık maçında Arnavutluk ekibi Partizan Tiran'ı 1-0 mağlup etti.
Bordo mavili takımın kamp yaptığı otelde oynanan müsabakada Trabzonspor'a galibiyeti getiren golü 22'nci dakikada Alexander Sörloth kaydetti.
Bordo mavili takımın kamp yaptığı otelde oynanan müsabakada Trabzonspor'a galibiyeti getiren golü 22'nci dakikada Alexander Sörloth kaydetti.
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