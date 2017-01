Trabzonspor Olcay Şahan'la imzaladı

TRABZONSPOR’un 3.5 yıllık sözleşme imzaladığı orta saha oyuncusu Olcay Şahan takımına katkı sağlamak istediğini söyledi, "Şu an itibariyle yüzde yüz Trabzonsporluyum. Takıma katkı sağlamak için buradayım" dedi.

Trabzonspor Beşiktaş’tan transfer ettiği Olcay Şahan, bordo mavili takımın Antalya Belek’te kamp yaptığı otelde düzenlenen törenle sözleşme imzaladı. İmza töreninde konuşan Trabzonspor Yönetim Kurulu üyesi Ali Rıza Egemen şunları söyledi:

"Bugün kampımızın son günü ve son günde çok değerli bir oyuncu olan Olcay Şahan’ı kadromuza katmış bulunuyoruz. Devre arasında 4’üncü transferimiz. Camiamıza hayırlı olsun. Transferlerimiz başkanımız, asbaşkanımız ve hocamızın tavsiyelerinin yanı sıra Trabzon’daki ortak akılla birlikte gerçekleşiyor. Olcay’ın bize katkı sağlayacağını ve hem de ağabeylik yapacağına inanıyorum. Olcay çok üst düzey ve Türk Milli takımının da önemli oyuncularından biri. Bize uzun yıllar hizmet edeceğini düşünüyoruz. Çok karakterli bir arkadaşımız. Hem şehrimize, hem de takımımıza katkı sağlayacağını düşünüyoruz."

"EKİCİ SÖZLEŞMELİ OYUNCUMUZ"

Farklı bir takıma transferi gündemde olan Mehmet Ekici ile ilgili de konuşan Egemen, "Mehmet Ekici bizim önemli oyuncularımızdan biri. Transfer döneminde oldukça speküle edildi. Ekici şuanda kadromuzda ve sözleşmeli oyuncumuz. Bugün de birlikte antrenman yaptılar ve sahada çok samimi bir durum vardı. Mehmet Ekici de çok istekli ve arzulu" dedi.

"BİR KAÇ TRANSFER DAHA OLABİLİR"

Egemen, transfer çalışmalarıyla ilgili olarak da, "Transferin tarihi olmaz. Birkaç transfer daha olabilir. Martin Caseres çok konuşuldu. Şu an yazılan çizilen birçok konu var. Bu transferde bir takım çekincelerimiz var. Beklemede tutuyoruz. Rodallega ile bir takım görüşmelerimiz oldu. Sonuçlanması için başkanımız ve asbaşkanımız çalışıyor" diye konuştu.

ŞAHAN: BÜYÜK BİR CAMİAYA GELDİM

Büyük bir camiaya geldiğini ve çok mutlu olduğunu ifade eden Olcay Şahan da şunları söyledi:

"Çok mutluyum. Bu transferde emeği geçen başkanıma, hocama, Beşiktaş yönetimine, herkese teşekkür ediyorum. Her konuda kolaylık sağladılar. 5 yıl önce büyük bir camiaya gelmiştim, bugün de başka bir büyük camiaya transfer oldum. Bunun mutluluğunu yaşıyorum. Beşiktaş’ta feda sezonunda oynadığım arkadaşlık, ruh, kardeşlik ortamına girdim. Şu anda Trabzonspor’a transfer olmamda da bunun da katkısı var. Çünkü burada da çok büyük kardeşlik, ruh, taraftar görüyorum. Bu nedenle uyum sağlayacağıma inandığım için buradayım. Takıma çok büyük katkılar sağlayacağıma inanıyorum."

"BEŞİKTAŞ’TAN AYRILMAK ZOR OLDU"

Olcay Şahan, Beşiktaş’tan ayrılmanın zor olduğunu da belirterek, “Takım arkadaşlarımla daha vedalaşamadım. Cumartesi İstanbul’a dönüp vedalaşacağım. Kendime inanıyorum. Türkiye’ye çok büyük bir özgüvenle geldim. Beşiktaş’ta 10 numarayı giymekten gurur duydum. Sergen ağabeyden sonra taraftarlar belki 'Olcay kim?' diye tepki gösterdi ama ben Beşiktaş taraftarlarına, Türkiye’ye kendimi kanıtladığımı düşünüyorum. Gelecek sezondan itibaren de Beşiktaş’ta 10 numaralı formayı Oğuzhan giyer diye düşünüyorum" dedi.

"BURSASPOR MAÇINDA OYNAMAK İSTİYORUM"

Olcay, Trabzonspor’un yarın Bursaspor ile oynayacağı maçta yer almak istediğine vurgu yaparak, şunları söyledi:

"Elimden gelenin en iyisini yapmak istiyorum. Trabzon’a transfer olmadan konuştuğum kişilerden biri de Mehmet Ekici. 15 yıldır tanışıyoruz. Trabzon’u, taraftarlarını, insanları, şehri öve öve bitiremedi. 'Trabzon deyip geçme, gel gör' dedi. Mutlu olacağımı ve çok güzel bir hayat yaşayacağımı söyledi. Bu transferde onun da katkısı var."

"KATKI SAĞLAMAK İSTİYORUM"

Trabzonspor’a katkı sağlamak istediğini dile getiren Olcay, "Trabzonspor camiasında beklentilerin ne olduğunu biliyorum. 4.5 yıldır Süper Lig'de kendimi kanıtlamış biriyim. Beşiktaş’a geldiğimde aynı durumdaydık. Aç ve uzun zamandır şampiyonluk yaşamamış bir Beşiktaş’tı. 4 yıl içerisinde taraftarlarla birleşip bunu başardık. Aynı potansiyeli Trabzon’da da gördüğüm için buradayım. Trabzonspor büyük ve şampiyonluğu hak eden bir camia. İnşallah gelecek yıllarda şampiyon oluruz ve taraftarımızı mutlu ederiz. Trabzonspor her zaman şampiyonluğa oynayan bir kulüptür. Bu yıl biraz sıkıntılar yaşıyor. Normal karşılıyoruz çünkü çok büyük değişimler oldu. Yönetim ve hocamızın doğru kararlarıyla inanıyoruz. Kademe kademe yükseleceğiz. Takımın en tecrübelerinden biri olacağım. Buraya tecrübe getiriyorum, yardım etmek istiyorum. Benim arkadaşlarımdan, onların da benden öğrenecekleri vardır. Umutlu olduğum için buradayım ve takıma yardım etmek istiyorum" diye konuştu.

"BEŞİKTAŞ’TAN KİMSEYLE TRABZON’U KONUŞMADIM"

Olcay Şahan, Trabzonspor’a gelmeden önce Beşiktaş teknik direktörü Şenol Güneş ile konuşup konuşmadığı yönündeki soruyu da, "Beşiktaş’ın futbolcusu olduğum süre içerisinde başka bir kulüp hakkında kimseyle konuşmam. 1.5 yıl Şenol Güneş ile birlikte çalıştım ve bu süre içinde Trabzon hakkında konuştuğumuz çok olmuştur. Transfer sürecinde kimseyle konuşmadım. Çünkü transfer olmasaydı Beşiktaş’ın futbolcusuydum. Bu dönemde profesyonel kalıp işimi yapmak zorundaydım" diyerek yanıtladı.

"ŞU ANDA YÜZDE YÜZ TRABZONSPORLUYUM"

Beşiktaş’a karşı zaafının olduğunu ancak şu an Trabzonspor’da olduğunu belirten Olcay, "Beşiktaş sayesinde Olcay Şahan oldum. Beşiktaş’a karşı başka bir zaafım var. Taraftarları da seviyorum. Bir süreç olsaydı yarın uçağa binip maç oynamak istemezdim. Beklerdim ve zaman ihtiyacım olduğunu söylerdim. Ama buradayım ve yüzde yüz Trabzonsporluyum. Yarın itibariyle ikinci yarıya iyi bir başlangıç yapmak istiyoruz. İkinci yarıda Trabzonspor taraftarlarını mutlu etmek istiyoruz. Onlar bunu hak ediyor" diyerek açıklamalarını tamamladı.

Trabzonspor ile 2019-20 futbol sezonu sonuna kadar 3,5 yıllık anlaşma sağlayan Olcay Şahan, bordo mavili kulüpten 2016-17 futbol sezonu için 850 bin Euro, 2017-18, 2018-19 ve 2019-20 futbol sezonları için 1 milyon 700 bin Euro garanti ücret alacak. Bu arada Olcay Şahan’ın Trabzonspor’da 20 numaralı forma giyeceği açıklandı.



