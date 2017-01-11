Trabzonspor, Olcay Şahan'ı KAP'a bildirdi

Tolga SAĞLAM/ANTALYA, ()

Trabzonspor Kulübü, bir süredir ilgilendiği Beşiktaşlı oyuncu Olcay Şahan'ın transferi için görüşmelere başladığını KAP'a bildirdi.

Bordo mavili Kulübün başkanı Muharrem Usta'nın İstanbul'da Olcay Şahan'ın menajeriyle bir görüşme yaptığı ve prensipte anlaşmanın sağlandığı öğrenilmişti. Buna göre Trabzonspor'un 29 yaşındaki orta saha oyuncusuyla 2.5 yıllık sözleşme imzalayacağı ve Olcay'ın bonservisinin de Beşiktaş kulübünden bedelsiz olarak alınacağı belirtildi.

Bu gelişmelerin ardından KAP'a yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Olcay Şahan' ın kulübümüze transferi konusunda, Beşiktaş A.Ş. ve futbolcu ile görüşmelere başlanmıştır" ifadeleri kullanıldı.