Trabzonspor Medjani'yle imzaladı

TRABZONSPOR’un 1.5 yıllık sözleşme imzaladığı Cezayirli defans oyuncusu Carl Medjani, takımına katkı sağlamak istediğini söyledi, "Geçtiğimiz dönemde yaptığım gibi bir sezonda 8 gol atabilir miyim bilmiyorum" dedi.Trabzonspor eski oyuncusu Carl Medjani, bordo mavili takımın Antalya Belek’te kamp yapılan otelde düzenlenen törenle sözleşme imzaladı. İmza töreninde konuşan Trabzonspor Yönetim Kurulu üyesi Okan Alemdaroğlu, şunları söyledi:"Eski sporcumuz, eski göz ağrımız, sevdiğimiz, taktir ettiğimiz bir sporcumuz. Bize katkı sağlayacağına inandığımız bir oyuncu. Biz bu kriterleri göz önüne alarak tekrar devam etme kararı aldık. Bize katkı sağlayacağını umuyoruz. Beklentimiz bu yönde. Bu yüzden tekrar aramıza katıldığı için 'hoş geldin' diyorum ve başarılarının devamını diliyorum. Çünkü o İspanya’ya gittiğinde başarılarla gitmişti. Bıraktığı şekilde devam etmesini istiyoruz. Hayırlı olsun."FİFA DAVASI GERİ ÇEKİLDİTrabzonspor’u geçmiş dönemden kalan alacakları nedeniyle FIFA’ya şikayet ettiği için 785 bin euro almaya hak kazanan Medjani'nin yapılan anlaşma gereği bu davayı da geri çektiğini belirten Okan Alemdaroğlu, "O işi hallettik. Davayı da geri çekme konusunda kendisi de ikna oldu" dedi.MEDJANİ: "ÇOK MUTLUYUM"Trabzonspor’a döndüğü için çok mutlu olduğunu ifade eden Medjani ise şöyle konuştu:"Sayın başkana, asbaşkana, yönetim kuruluna ve Ersun Yanal’a teşekkür ediyorum. Beni tekrar bu takımda görmek istediler ve anlaştık. Taraftarlara da teşekkürlerini iletiyorum. Çünkü tekrar geleceğimi duyduklarında medya yoluyla ve sosyal medya yoluyla beni tekrar geri çağırdılar.""ÇOK ŞEY DEĞİŞTİ"Ayrıldığı Trabzonspor’da da çok şeyin değiştiğine dikkat çeken Medjani, açıklamalarını şöyle sürdürdü:"Öncelikle Başkan ve ekibi, daha sonra hoca da değişti. Düşündüm ve bunu gerçekten çok samimiyetimle söylüyorum; kariyerimin en iyi sezonunu burada geçirdim. Bu yüzden Trabzonspor’da sürmesi gereken bir hikayem var. Onu daha bitirmedim. O yüzden buraya geldim. Teknik heyet ve başkan beni buraya gelme noktasında ikna etti. Trabzonspor’un 50’inci yılında büyük hedefleri vardı ve bende bunun içerisinde yer almak için buraya geldim.""TARAFTARIN TUTKUSUNU ÖZLEDİM"Trabzonspor taraftarının tutkusunu çok özlediğini vurgulayan Medjani, bu konuda şöyle konuştu:"Futbolla yatıp kalkan bir şehirde yaşıyorsanız ciddi olmanız ve çok çalışmanız gerekiyor. Onlara sürekli kendinizi göstermeniz gerekiyor. Çünkü taraftarlar gerçekten futbolun içerisinde. Yeni stadyumla birlikte bu tutku daha fazla olacaktır diye düşünüyoruz. O yüzden bizim biraz daha fazla çalışıp o taraftarları bu tutkunun içerisine çekmemiz gerekiyor.""UMARIM GALATASARAY MAÇINDA YİNE GOL ATARIM"Medjani, Trabzonspor formasıyla geçmiş dönemde attığı gollerle ilgili açıklamalarda bulunurken de şunları söyledi:"Umarım tekrar o gollerimi atarım. Geçtiğimiz sezonda yaptığım gibi bir sezonda 8 gol atabilir miyim bilmiyorum. Onun sözünü şu anda veremiyorum. Galatasaray’a karşı da gollerim vardı. En iyisini yapmaya çalışıyorum. Golden daha önemlisi takımın içerisinde ve bir parçası olmak. En önemlisi takım olabilmek. Gol de onun bir hediyesi gibi oluyor. Ama umarım Galatasaray maçında yine gol atarım. O yüzden Galatasaray maçını bekliyorum."İmza törenin ardından Medjani’nin giyeceği forma tanıtılırken, Cezayirli oyuncu 6 numaralı formasıyla fotoğraf çektirdi.KAP'A BİLDİRİLDİTrabzonspor Kulübü, serbest statüde bulunan savunma oyuncusu Carl Medjani'nin transferi konusunda anlaşmaya varıldığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi. Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret A.Ş.'den KAP'a yapılan açıklama şöyle:"Carl Medjani ile 2017-2018 futbol sezonu sonuna kadar (1,5 yıllık) anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre oyuncuya; 2016-17 ve 2017-18 futbol sezonu için 1 milyon 50 bin garanti ücret ödenecektir."

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