Trabzonspor-Medipol Başakşehir Notları

Tolga SAĞLAM / TRABZON, ()

YANAL'DAN 3 DEĞİŞİKLİK

Trabzonspor teknik direktörü Ersun Yanal, Medipol Başakşehir karşısında ligdeki Adanaspor maçının 11’inden farklı olarak kadroda 3 değişiklik yaptı. Bordo mavililerde kaburgasındaki sakatlığı nükseden Jan Durica ile kasıklarındaki ağrısı tekrarlayan Okay Yokuşlu maç kadrosunda yer almadı.

OKAY'IN YERİNE BERO

Ersun Yanal, stoperde Durica’nın yerine Adanaspor maçında cezası nedeniyle forma giyemeyen Uğur Demirok’a, orta sahada ise Okay’ın yerine Bero’ya görev verdi. Yanal ayrıca, son 4 maçta yedek soyundurduğu Castillo’yu da Rodallega’nın yerine ilk 11’de sahaya sürdü.

CASTİLLO VE BERO’NUN 11 HASRETİ SONA ERDİ

Trabzonspor’da sol kanat oyuncusu Fabian Castillo, 4 maçın ardından ilk 11’de görev aldı. Son olarak ligin 27’nci haftasında oynanan Beşiktaş karşılaşmasında ilk 11’de görev yapan 24 yaşındaki Castillo, Medipol Başakşehir karşısında Ersun Yanal tarafından ilk 11’de tercih edildi. Ayrıca son olarak ligin 26’ncı haftasında oynanan Çaykur Rizespor maçına ilk 11’de başlayan Matus Bero da Medipol Başakşehir karşısında ilk 11’de tercih edildi. Genç oyuncu 5 hafta sonra ilk 11’de forma şansı buldu.

ABDÜLKADİR 5 HAFTA SONRA KADRODA

Trabzonspor’un genç orta saha oyuncusu Abdülkadir Ömür, 5 hafta sonra Medipol Başakşehir maçının 18 kişilik kadrosunda yer aldı. Son olarak ligin 27’nci haftasında oynanan Çaykur Rizespor karşılaşmasında 18 kişilik kadroda kendine yer bulan genç oyuncuyu, Ersun Yanal Medipol Başakşehir maçı kadrosuna dahil etti.

TARAFTAR İLGİ GÖSTERMEDİ

Trabzonspor taraftarları, Medipol Başakşehir karşılaşmasına ilgi göstermedi. Tribünlerin önemli kısmında boşluklar gözlenirken, az sayıda konuk ekip taraftarı ise kendilerine ayrılan bölümde yerlerini aldılar.

RECEP ADANIR İÇİN SAYGI DURUŞU

Trabzonspor ve Medipol Başakşehir, hayatını kaybeden A Milli Takım ve Beşiktaş’ın eski oyuncusu ve eski teknik direktör "Baba" lakaplı Recep Adanır için saygı duruşundu bulundu.

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR’DE 3 DEĞİŞİKLİK

Medipol Başakşehir teknik direktörü Abdullah Avcı, 17 Mayıs Çarşamba günü Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Fenerbahçe ile oynadıkları maçın 11’inden farklı olarak Trabzonspor karşısında 3 değişikliğe gitti. Turuncu lacivertlilerde, sarı kart cezalısı olan 19 yaşındaki Cengiz Ünder’in yanı sıra Uğur Uçar ve Alparslan Erdem 11’de yer almadı. Tekik tdirektör Abdullah Avcı bu oyucuların yerine Eren Albayrak, Napoleoni ve Caiçara’ya görev verdi.

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