Trabzonspor Medipol Başakşehir maçı hazırlıklarına başladı

TRABZON, ()
Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 32'nci haftasında oynayacağı Medipol Başakşehir maçı hazırlıklarına bugün 19.00'da yaptığı antrenmanla başladı.
Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde Teknik Direktör Ersun Yanal yönetiminde yapılan antrenmanda ısınmanın ardından orta ve gol çalışması yapıldı. Son bölümde ise dayanıklılık çalışması gerçekleştirildi. Antrenmanda futbolcuların neşeli oldukları gözlendi.
Bordo mavililer yarın saat 11.00'de yapacağı antrenmanla Medipol Başakşehir maçı hazırlıklarını sürdürecek.
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-Antrenmandan görüntüler