Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Temel Karamollaoğlu: İslam birliği kurulacaktır
İstanbul'un Fethi İzmit'te kutlandı
Tur midibüsü faciası: 24 ölü
Tur midibüsünün şoförü öldü, eşi...
Seydikemer'e şehit ateşi düştü
Şehit eşi, eşı haberi Samsun'da...
Erzurum'da 4.9 büyüklüğünde deprem
Erzurum'da 4.9 büyüklüğünde deprem

Trabzonspor Medipol Başakşehir maçı hazırlıklarına başladı

TRABZON, () - TRABZONSPOR, Spor Toto Süper Lig’in 32’nci haftasında oynayacağı Medipol Başakşehir maçı hazırlıklarına bugün 19.00’da yaptığı antrenmanla başladı. Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde Teknik Direktör Ersun Yanal yönetiminde...

Trabzonspor Medipol Başakşehir maçı hazırlıklarına başladı

TRABZON, () - TRABZONSPOR, Spor Toto Süper Lig’in 32’nci haftasında oynayacağı Medipol Başakşehir maçı hazırlıklarına bugün 19.00’da yaptığı antrenmanla başladı.
Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde Teknik Direktör Ersun Yanal yönetiminde yapılan antrenmanda ısınmanın ardından orta ve gol çalışması yapıldı. Son bölümde ise dayanıklılık çalışması gerçekleştirildi. Antrenmanda futbolcuların neşeli oldukları gözlendi.
Bordo mavililer yarın saat 11.00’de yapacağı antrenmanla Medipol Başakşehir maçı hazırlıklarını sürdürecek.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner246