Trabzonspor-Medipol Başakşehir: 0-1

Tolga SAĞLAM / TRABZON, () -

STAT: Medical Park

HAKEMLER: Bülent Yıldırım (xx), İsmail Şencan (xx), Asım Yusuf Öz (xx)

TRABZONSPOR: Onur (xx)- Pereira (x)(Dk.89 Rodallega), Hubocan (xx), Durica (xx), Kamil Ahmet (xx)- Onazi (x)(Dk.67 N’Doye x), Okay (xx), Yusuf (x)(Dk.73 Castillo x), Sosa (xx), Abdülkadir (xx)- Burak (x)

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR: Volkan (xxx)- Caicara (xxx), Attamah, Epureanu, Clichy, Gökhan, Emre (Dk.70 Mahmut ), Visca (Dk.90 Frei), Mossoro (xxx), Arda (xx)(Dk.73 Elia x), Adebayor (xxx)

GOL: Dk.35 Adebayor (Medipol Başakşehir)

SARI KARTLAR: Okay (Trabzonspor), Caicara, Mossoro (Maç bitimi)(Medipol Başakşehir)

Spor Toto Süper Lig’in 22’nci haftasında Trabzonspor, sahasında Medipol Başakşehir’e 1-0 mağlup oldu. Konuk ekibe galibiyet getiren golü 35’inci dakikada Adebayor kaydetti. Medipol Başakşehir bu sonuçla puanını 46’ya yükselerek zirve yarışındaki iddiasını sürdürdü. Bu maçtan önceki 5 karşılaşmadan beraberlikle ayrılan ev sahibi Trabzonspor ise 12 maç sonra ilk mağlubiyetini aldı, yarışın da uzağında kaldı.

ADEBAYOR’DAN ASKER SELAMI

Karşılaşmada 35’inci dakikada attığı golle Medipol Başakşehir’i 1-0 öne geçiren Adebayor, golün ardından asker selamı verdi, taraftarlar ise Togolu oyuncunun bu hareketini alkışladı.

BURAK’TAN PENALTI YOK İŞARETİ

Karşılaşmanın 52’nci dakikasında savunmanın arkasına atılan uzun topta bir anda kaleciyle karşı karşıya kalan Burak Yılmaz, Epureanu ile girdiği mücadelede yerde kaldı. Bordo-mavili taraftarlar bu pozisyondan penaltı beklerken, hakem Bülent Yıldırım’a da tepki gösterdi ancak Burak ayağa kalkarak tribünlere el salladı ve "Penaltı değildi" işareti yaptı.

TARAFTARDAN RIZA ÇALIMBAY’A ‘TAKIM NİYE OYNAMIYOR’

Karşılaşmanın 79’uncu dakikasında Trabzonsporlu taraftarlar takımları 1-0 mağlup durumdayken, teknik direktör Rıza Çalımbay’a seslenerek ‘Söylesene Rıza hoca, takım niye oynamıyor?’ tezahüratları yaptı. 85’inci dakikada ise tribünlerde taraftarlar hep birlikte ‘Yönetim istifa’ diye bağırdı.

MAÇTAN DAKİKALAR

3’üncü dakikada rakip ceza sahası içerisinde yaptığı baskıyla topu çalan Sosa topu önüne düzelttikten sonra şutunu çekti, meşin yuvarlak az farkla yandan auta gitti.

4’üncü dakikada Okay’ın ceza sahası yayının üzerinden kaleye gönderdiği sert şutu Volkan son anda kornere çeldi.

16’ncı dakikada sağ taraftan kazanılan köşe vuruşunda Emre’nin penaltı noktasına ortaladığı topa iyi yükselen Attamah kafayla vuruşunu yaptı, meşin yuvarlak yandan dışarıya çıktı.

22’nci dakikada Emre’nin soldan kullandığı köşe vuruşunda ceza sahasına ortaladığı topu arka direkte Arda kafayla havalandırdı, Adebayor’un kafa şutunu kaleci Onur çizgide kontrol etti.

30’uncu dakikada ceza sahası sağ çaprazında Mossoro rakibini geçtikten sonra yayın üzerinden şutu çekti, Onur köşeye giden topa uzanarak tehlikeyi uzaklaştırdı.

35’inci dakikada Visca’nın sağdan ortasına altı pas çizgisinin üzerinde iyi yükselen Adebayor, kafayla topu ağlara gönderdi: 0-1.

41’inci dakikada Adebayor’un pasında ceza sahası yayı üzerinde topla buluşan Mossoro rakibini geçtikten sonra şutunu çekti ancak topu üstten auta gönderdi.

45’inci dakikada sağdan Sosa’ın ortasında Burak savunmanın arasından topa yükselerek göğsüyle önüne indirdi, dönerek vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.

51’inci dakikada Arda’nın ceza sahası sol çaprazında kaleci ile karşı karşıya pozisyondaki şutunda top Onur’dan döndü.

65’inci dakikada sağ kanattan gelişen atakta topla ilerleyen Caiçara ceza sahası içine ortasını yaptı, penaltı noktasının üzerinde topa hareketlenen Adebayor’un kafa vuruşunda meşin yuvarlak yandan auta çıktı.

71’inci dakikada Visca ceza sahası yayının üzerinde rakibinden sıyrıldıktan sonra şutunu çekti, Onur köşeye giden topa uzanarak kontrol etti.

81’inci dakikada Castillo sol taraftan taşıdığı topla çizgiye kadar indi, altı pasa çıkardığı topta uygun pozisyondaki Burak şutu çekmekte gecikince savunma topu uzaklaştırdı.

83’üncü dakikada N’Doye’un kafayla altı pas üzerine gönderdiği topa Burak kafayla vuruşunu yaptı ancak Volkan gol izni tanımadı.

90’ıncı dakikada savunmadan seken topla buluşan Jose Sosa ceza sahası yayı önünden kaleye şutunu çekti ancak top yandan dışarıya çıktı.

Karşılaşma 1-0 Medipol Başakşehir’in üstünlüğüyle sonuçlandı.

(FOTOĞRAFLI)