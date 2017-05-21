Trabzonspor-Medipol Başakşehir: 0-0

Tolga SAĞLAM / TRABZON, (

STAT: Şenol Güneş Spor Kompleksi

HAKEMLER: Fırat Aydınus (xx), Serkan Ok (xx), Aleks Taşçıoğlu (xx)

TRABZONSPOR: Onur (xx)- Pereira (xx), Uğur (x), Medjani (xxx), Mas (x), Bero (xx)(Dk.73 Rodallega x), Onazi (xx)(Dk.90+2 Zeki), Olcay (x), Yusuf Yazıcı (xx), Castillo (xxx)(Dk.89 Yusuf Erdoğan), N’Doye (xx)

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR: Volkan (xx)- Caiçara (x)(Dk.62 Mahmut x), Bekir (xx), Epureanu (xx), Eren (xx)- Attamah (xx), Emre (xxx)- Visca (xxx), Mossoro (xx)(Dk.82 İrfan Can x), Napoleoni (xx)- Adebayor (xx)(Dk.46 Mustafa Pektemek x)

SARI KARTLAR: Onazi, Olcay (Trabzonspor), Bekir, Mossoro (Medipol Başakşehir)

SPOR Toto Süper Lig'in 32’nci haftasında Trabzonspor, sahasında Medipol Başakşehir ile 0-0 berabere kaldı. Bordo mavililer bu sonuçla galibiyet hasretini 4 maça çıkardı. Medipol Başakşehir ise şampiyonluk yarışında önemli 2 puan kaybetti.

ONAZİ FENERBAHÇE MAÇINDA YOK

Trabzonspor’da 3 sarı kartla ceza sınırında yer alan ve Medipol Başakşehir maçının 30’uncu dakikasında rakibine arkadan yaptığı müdahale sonucu sarı kart gören Ogenyi Onazi cezalı duruma düştü. Genç orta saha oyuncusu gelecek hafta oynanacak olan Fenerbahçe maçında forma giyemeyecek.

BEKİR CEZALI

Medipol Başakşehir’de ise sarı kart ceza sınırında yer alan Bekir İrtegün, Trabzonspor maçının 43’üncü dakikasında rakibine arkadan yaptığı faul sonrası hakem Fırat Aydınus tarafından sarı kartla cezalandırıldı. Cezalı duruma düşen savunma oyuncusu, gelecek hafta Adanaspor maçında takımdaki yerini alamayacak.

9’uncu dakikada Olcay’ın pasında ceza sahası yayının gerisinde topla buluşan Yusuf Yazıcı uzaktan kaleyi yokladı, top üstten auta gitti.

11’inci dakikada Yusuf Yazıcı’nın pasında topla birlikte ceza sahası yayı üzerine ilerleyen Castillo önünü boşaltıp şutunu çekti, meşin yuvarlak kale direğinin yanından dışarıya çıktı.

12’nci dakikada ceza sahası yayının üzerinde savunmadan seken top Yusuf Yazıcı’nın önüne düştü, rakibinden sıyrılarak kale gönderdiği meşin yuvarlağı Volkan Babacan yatarak kontrol etti.

30’uncu dakikada soldan ceza sahasına içerisine giren Castillo topu Olcay’a aktardı, Olcay’ın pasıyla da penaltı noktası üzerinde topla buluşan Yusuf Yazıcı’nın şutunda kaleci Volkan topu kornere çeldi.

38’inci dakikada ceza sahası dışı sağ çaprazından kazanılan serbest vuruşta Emre ceza sahasına ortaladı, Attamah’ın kafayla kaleye gönderdiği topu Onur kontrol etti.

50’nci dakikada Castillo’nun penaltı noktası üzerine çıkardığı topla buluşan N’Doye bekletmeden vuruşunu yaptı, savunmaya çarpan meşin yuvarlak kornere çıktı.

52’nci dakikada sol çaprazdan topla birlikte içeri giren Castillo pasını Olcay’a aktardı, onun penaltı noktasına çıkardığı topla buluşan Yusuf Yazıcı bekletmeden vuruşunu yaptı, savunmaya da çarpan meşin yuvarlak yan kale direğinden oyun alanına geri döndü.

54’üncü dakikada Castillo’nun pasında ceza sahası içerisi sol çaprazda topla buluşan Yusuf Yazıcı’nın şutunda savunmaya çarpan top az farkla auta gitti

56’ncı dakikada Visca ceza sahası yayı üzerinden kaleyi yokladı, top yandan dışarıya çıktı.

66’ncı dakikada savunmanın uzaklaştıramadığı topu Visca ceza sahası sağ çaprazından kaleye gönderdi, meşin yuvarlak yandan az farkla dışarıya çıktı.

68’inci dakikada sağda topla buluşan Visca’nın şutunda top yan direkten oyun alanına geri döndü, pozisyonun devamında yan hakem ofsayt bayrağını kaldırdı.

72’nci dakikada kullanılan köşe vuruşunda Emre yerden ceza sahasındaki Visca’ya çıkardı, bekletmeden vuruşu yan direkten oyun alanına geri döndü.

79’uncu dakikada ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Visca’nın aşırtma kaleye gönderdiği topu Onur uzaklaştırmayı başardı.

90’ıncı dakikada ceza sahası sağ çaprazından Visca’nın şutunda Onur topu kornere çeldi.

Karşılaşma 0-0 eşitlikle sona erdi.

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