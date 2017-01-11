Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
İçişleri Bakanı Soylu'dan FETÖ açıklaması: Henüz daha yüzeyindeyiz, çok derindeler
Soylu'dan çok iddialı FETÖ açıklaması
Ünlü isimlerden kahraman polis Fethi Sekin için duygusal video
Ünlü isimlerden kahraman polis Fethi...
Ünlü Psikolog bıçaklanarak öldürüldü
Ünlü Psikolog bıçaklanarak öldürüldü
Enis Berberboğlu ile Erdem Gül'den flaş açıklama
MİT TIR'ları davasında flaş gelişme...

Trabzonspor Medical Park’tan ödeme açıklaması

TRABZON, () - TRABZONSPOR Medical Park Kulübü Başkanı Abiş Hopikoğlu, oyuncu ve çalışan ödemeleriyle ilgili açıklama yaptı, yarından itibaren ödemelerin gerçekleştirileceğini söyledi. Bordo mavili basketbol takımının resmi internet...

Trabzonspor Medical Park’tan ödeme açıklaması

TRABZON, () - TRABZONSPOR Medical Park Kulübü Başkanı Abiş Hopikoğlu, oyuncu ve çalışan ödemeleriyle ilgili açıklama yaptı, yarından itibaren ödemelerin gerçekleştirileceğini söyledi.
Bordo mavili basketbol takımının resmi internet sitesinden konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada Başkan Abiş Hopikoğlu, şu ifadeleri kullandı:
“Trabzonspor taraftarının son günlerdeki hakkımızda çıkan ödeme zorluğu sıkıntılarımıza göstermiş olduğu hassasiyete çok teşekkür ederiz. Tabii ki son noktaya geldiğimizde taraftarlarımıza dönüp onların desteğini isteriz, ama şu an taraftarlarımızdan istediğimiz, takımımızı aynı şekilde, her koşulda desteklemeye devam etmeleri ve sahada yalnız bırakmamalarıdır. Oyuncularımız Türkiye’den ve Avrupa’dan çok ciddi teklifler aldılar. Yarından itibaren oyuncularımızın ve kulüp çalışanlarımızın tüm alacakları ödenecektir. Bundan sonra yolumuza, yine taraftarlarımızdan aldığımız güçle, daha çok çalışarak ve coşkuyla devam edeceğiz. Bu zor durumda bize göstermiş olduğu destekten dolayı Sayın Muharrem Usta'ya teşekkürlerimizi sunarız.”

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner246

banner55