Trabzonspor Medical Park'tan hakem tepkisi: "Pınar Karşıyaka maçına çıkmayız"

TRABZON, ()- TRABZONSPOR Medical Park, Spor Toto Basketbol Süper Ligi’nin 17’nci haftasında deplasmanda oynadıkları Yeşilgiresun Belediyespor maçındaki hakem kararlarına tepki gösterdi, gerekli yaptırımların uygulanmaması durumunda ise gelecek haftaki Pınar Karşıyaka maçına çıkmayacaklarını duyurdu.

Bordo mavili kulübün resmi internet sitesinden konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Yeşil Giresun Belediyespor ile oynadığımız karşılaşmanın son periyodunda canlı yayında Türkiye’nin gözü önünde alınan talihsiz hakem kararları ve basit hakem hataları ile Türkiye basketbolunun katledildiği gözler önüne serilmiştir. Trabzonspor camiasına yapılan haksızlıkları dile getirdiğimiz ortamda hakem-menajerler arasındaki ilişkilerin, Türkiye Basketbolunun geldiği durumun çok kötü bir örneğini canlı olarak izledik. Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Sayın Hidayet Türkoğlu’na geldiği günden beri temiz basketbol oynatma ve mücadelesine destek vermek noktasındaki tüm sözlerimizi kendilerine hatırlatmak istiyoruz. Basketbol camiasının bildiği, bazı menajerlerin kurduğu bu takımın ve hakemlerle kurulan bu ilişkilerin, sıradan bir basketbol severin bile kabul etmeyeceği hatalarla, kasti düdüklerle katledilişine şahit olmak istemiyoruz. Temiz basketbol savunucusu ve basketboldaki şer odaklarına karşı mücadele ettiğinden şüphe duymadığımız Sayın Türkoğlu'nu bu hassas konuda göreve davet ediyoruz. Bu talihsiz maç ile ilgili olarak hakem kurulu ve disiplin kurulu tarafından gerekli değerlendirme ve ceza verilmez ise önümüzdeki hafta oynayacağımız pınar Karşıyaka maçına çıkmayacağımızı ilan ediyoruz. Camia olarak bu tür haksızlıkları sindirecek durumda değiliz. Basketbolda bir kısım insanların oyuncağı ve figüranı olmayacağız."



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