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Trabzonspor Medical Park-Pınar Karşıyaka: 78-74

Tolga SAĞLAM / TRABZON, () SALON: Hayri Gür HAKEMLER: İsmail Aydın (xxx), Kaan Büyükçil (xxx), Mehmet Karabilecen (xxx) TRABZONSPOR MEDİCAL PARK: Green(xxx)9, Hardy (xxxx)22, Wright (xxx)14, Kadji(xxx)16, Moody (xxx)7, Lee (xx), Erol Can (xxx)10,...

Trabzonspor Medical Park-Pınar Karşıyaka: 78-74

Tolga SAĞLAM / TRABZON, ()
SALON: Hayri Gür
HAKEMLER: İsmail Aydın (xxx), Kaan Büyükçil (xxx), Mehmet Karabilecen (xxx)
TRABZONSPOR MEDİCAL PARK: Green(xxx)9, Hardy (xxxx)22, Wright (xxx)14, Kadji(xxx)16, Moody (xxx)7, Lee (xx), Erol Can (xxx)10, Duşan (x)
PINAR KARŞIYAKA: Green (xxx)15, Brown (xxx)22, Owens (xx)5, Erdi (x)3, Summers(xxx)20, Petway (xx)6, Muhammed (x), Ponitka (x), Soner (xx)3
1. PERİYOT: 22-16
İLK YARI: 33-29
3. PERİYOT: 55-44
SPOR Toto Basketbol Süper Ligi’nin 18’inci haftasında Trabzonspor Medical Park, Hayri Gür Spor Salonu’nda konuk ettiği Pınar Karşıyaka’yı 78-74 mağlup etti. Ev sahibi ekipte Hardy 22 ve Kadji 16 sayıyla takımlarının en skorer isimleri olurken, Pınar Karşıyaka’da ise Brown 22 ve Summers 20 sayıyla skora katkı sağladı.
Karşılaşmaya iyi başlayan Trabzonspor Medical Park, Green, Wright ve Kadji’nin sayılarıyla bir anda farkı açtı. Periyodun son bölümde sayı üretmekte zorlanan ev sahibi karşısında Pınar Karşıyaka Brown ve Summers’in sayılarıyla farkı 6’ya indirdi ve bu periyot 22-16 Trabzonspor Medical Park’ın üstünlüğüyle tamamlandı.
İkinci periyota Brown ve Green’in sayılarıyla iyi bir başlangıç yapan konuk ekip farkı 4’e indirse de, Moody ve Green attığı sayılarla devreyi Trabzonspor Medical Park’ın 33-29 önde kapatmasını sağladı.
İkinci yarıya Brown ve Petway’ın art arda sayılarıyla hızlı bir giriş yapan Pınar Karşıyaka 4 sayı geriden gelip öne geçmeyi başardı ancak, taraftarının da desteğini arkasına alarak çabuk toparlanan Trabzonspor Medical Park, Kadji ve Hardy’nin basketleriyle yeniden öne geçerek üçüncü çeyreği 55-44 önde bitirdi.
Son periyodun ilk dakikalarında Trabzonspor Medical Park, Hardy ve Wright'ın basketleriyle farkı 16 sayıya çıkardı. Oyundan kopmayan Pınar Karşıyaka Brown, Sommers ve Green'in sayılarıyla 60-60 beraberliği sağladı. Karşılaşmanın son dakikasına 72-72 eşitlikle girilirken, Kadji, Erol Can ve Hardy ile sayılar bulan Trabzonspor Medical Park, maçtan 78-74 galip ayrıldı.

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