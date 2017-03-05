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Trabzonspor Medical Park - Galatasaray Odeabank: 73-80

Tolga SAĞLAM/TRABZON, () SALON: Hayri Gür HAKEMLER: Ahmet Ersan Ergüler (xxx), Mehmet Serdar Ünal (xxx), Seher Ayşe Nur Yazıcıoğlu (xxx) TRABZONSPOR MEDİCAL PARK: Lee (xx)10, Green (xxx)24, Hardy (xxx)13, Gurierrez (xx)4, Kadji (xx)7, Erol Can...

Trabzonspor Medical Park - Galatasaray Odeabank: 73-80

Tolga SAĞLAM/TRABZON, ()
SALON: Hayri Gür
HAKEMLER: Ahmet Ersan Ergüler (xxx), Mehmet Serdar Ünal (xxx), Seher Ayşe Nur Yazıcıoğlu (xxx)
TRABZONSPOR MEDİCAL PARK: Lee (xx)10, Green (xxx)24, Hardy (xxx)13, Gurierrez (xx)4, Kadji (xx)7, Erol Can (xx)7, Duşan (xx)6, Ozan (x), Moody (xx)2
GALATASARAY ODEABANK: Micov (xxx)16, Pleiss (xxx)14, Daye (xx), Sinan (xxx)12, Göksenin (xxx)10, Tyus (xxx)10, Rodriguez (xx)3, Ege (xx)2, Diebler (xxx)13
1. PERİYOT: 22-21
İLK YARI: 36-40
3. PERİYOT: 51-63

SPOR Toto Basketbol Süper Ligi’nin 20’nci haftasında Trabzonspor Medical Park, Hayri Gür Spor Salonu’nda konuk ettiği Galatasaray Odeabank’a 80-73 mağlup oldu. Ev sahibi ekipte Green 24 ve Hardy 13 sayıyla takımlarının en skorer isimleri olurken, Galatasaray Odeabank’ta ise Micov 16 ve Pleiss 14 sayıyla skora katkı sağladı.

Karşılaşmaya taraftarının desteğini de alarak iyi başlayan Trabzonspor Medical Park, Duşan ve Green’in sayılarıyla öne geçerken, Galatasaray Odeabank, Pleiss ve Diebler’in sayılarıyla sonuca gitti. İlk periyotta ev sahibi takımın 22-21’lik üstünlüğü ile sona erdi.

İkinci periyotta ise konuk ekip Galatasaray, Tyus ve Micov ile peş peşe sayılar bularak öne geçti. Bordo mavililer ise sayı üretmekte zorlanırken, Lee ve Green pota altında etkili oldu. Devreye ise Galatasaray Odeabank, 40-36’lık skorla önde girdi.

Üçüncü periyotta oyunda ağırlığını hissettiren Galatasaray Odeabank, özellikle Diebler ve Micov’un üçlükleriyle farkı açtı. Ev sahibi ekip Hardy ile karşılık vermeye çalışsa da sarı-kırmızılı ekip nu periyodu 63-51 önde kapattı.

Son periyotta taraftarının desteğini arkasına alan Trabzonspor Medical Park, Green ve Hardy ile sayılar bulsa da öne geçemedi. Galatasaray ise Göksenin ve Pleiss ile bulduğu kritik sayılarla karşılaşmayı 78-73 kazanmayı başardı.

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