Trabzonspor Medical Park Başkanı Hopikoğlu: “Sporcusuna borcu olmayan tek kulübüz”

TRABZONSPOR Medical Park Kulüp Başkanı Abiş Hopikoğlu, sporcu ödemeleri konusunda hiçbir sorunları olmadığını belirtti, "Bugün itibariyle büyük kulüpler de dahil sporcusuna borcu olmayan tek kulübüz" dedi.'YA AÇIKLAMA YAPTIBaşkan Abiş Hopikoğlu, oyuncu ödemeleri, Yeşilgiresun Belediyespor maçındaki hakem kararları, menajerler ve gelecekle ilgili hedefleriyle ilgili ’ya (Doğan Haber Ajansı) açıklamalarda bulundu. Spor Toto Basketbol Süper Ligi’nin 17’nci haftasında oynanan Yeşilgiresun Belediyespor maçının ardından hakemlerin yönetim şekli konusunda duydukları rahatsızlığı federasyona bildirdiklerini kaydeden Başkan Hopikoğlu, şöyle konuştu:"Federasyon gereken değerlendirmeleri yapıyor. Bu noktada biz gerekli kanıtlı belgeleri sunduk. Özellikle maçın hakemlerinin yanlış kararlar aldığına inandığımız için, yaptırım uygulanma noktasında talep yazımızı ilettik. Federasyonun bu talebi değerlendirmesini bekliyoruz. Disiplin kurulu ve hakem kurulu haftada bir toplanıyor. Burada bir yanlış anlaşılma olmasın. Biz federasyona ne yapacağını öğretmek niyetinde değiliz. Haksızlığa uğradığımız için bir talebimiz oldu. Oradaki kurullar kanıtlar doğrultusunda bir karar vereceklerdir. Hakkaniyetli olacağını ve olmaları gerektiğini düşünüyorum.""HAKEM HATALARI MİNİMUMA İNMELİ"Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu ile Yeşilgiresun Belediyespor maçının ardından görüştüğünü belirten Başkan Hopikoğlu, açıklamalarını şöyle sürdürdü:"Hidayet Türkoğlu, sonuçta federasyonun başkanı. Biz de kulüp başkanıyız. Her zaman görüşmelerimiz oluyor. Bütün kulüp başkanlarıyla gerekli noktada diyaloğa girip sorun çözme noktasında yaklaşım gösteriyor. Bir kurul kararı olmadan hakemler açısından bir fikir beyan etmesi mümkün değil. Yeşilgiresun Belediyespor maçının ardından yaptığımız görüşmede konuyla ilgileneceğini ve hakkaniyetli bir şekilde bakılacağını iletti. Açıklamalarımızın da arkasındayız. Mesele bir maç değil. Biz Yeşilgiresun Belediyespor’a kendi evimizde, 5 saniye kala 3 saniye öndeyken uzatmalarda maç kaybettik. Tek bir taşkınlığımız olmadı. Kendilerini çiçekle karşıladık ve uğurladık. Burada mesele Yeşilgiresun Belediyespor değil. Sadece son 10 saniyede hakemin verdiği 3 kararı basketbol severlere sunduk. Orada hakemin iyi niyetli olup olmadığı çok net ortada. Artık hakemlerin bu kadar belirgin maç sonuçlarına etki etmemesi ve hataları minimuma indirmesi gerekiyor. Bununla ilgili de yaptırımların olması gerektiğine inanıyoruz.""MENAJERLER GERÇEK NİYETLERİNİ AÇIKLASIN"Kulüplerin menajer kıskacında olduğunu dile getiren Başkan Hopikoğlu, bu konuda da şunları söyledi:"Türkiye’de basketbolun içerisinde olan herkes menajerlere bağlı sistem konusunu biliyor. Bu noktada diğer kulüp başkanlarının da çekinmeden çıkıp bildiklerini açıklamaları lazım. Bir menajerlik şirketi kendini Türkiye basketboluna, özellikle yerli oyuncuya geçilmesi konusunda proje sorumlusu olarak takdim etmeye çalışıyor. Ben buradan soruyorum; bir proje olarak geliştirdiğiniz Yeşilgiresun Belediyespor’un bu projenin yerli oyucusu olan Okben’i neden ilk ciddi teklifte Darüşşafaka Doğuş’a verdiniz? 3.5 milyon gibi bir parayı duyar duymaz kabul ettiniz. Orayı bir pazarlama aracı olarak mı yoksa geliştirme aracı olarak mı kullanıyorlar? Bu noktada gerçek niyetleri nedir kamuoyuna açıklasınlar. Kimseyi kandırmaya çalışmasınlar.""HİÇBİR OYUNCUYA BORCUMUZ YOK"Trabzonspor Medical Park'ın antrenörü Sergei Bazarevich’in bir televizyon programında, "Trabzonspor Medical Park’ta her şey çok güzel organize ediliyor olsa da, zamanında ödeme yapmayı unutuyorlar" açıklamasına da değinen Başkan Hopikoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:"Antrenörümüzün açıklamaları iyi niyetliydi, yanlış yansıtıldı. Kendisiyle de hiçbir sorunumuz yok. Biz ondan çok memnunuz, o da burada mutlu. Bu bir esprinin yanlış yorumlanmasıydı. Ödemeler konusunda da hiçbir sorunumuz yok. Bugün itibariyle büyük kulüpler de dahil sporcusuna borcu olmayan tek kulübüz. 2 ay bir gecikme olmuştu. Şu anda da kapattık ve hiçbir oyuncumuza borcumuz kalmadı."Başkan Hopikoğlu, son olarak 4 yıldır emek vererek Trabzon’da basketbol kültürünü var etmeye çalıştıklarını, Trabzonspor camiasında futbol dışında farklı bir branşta yol kat ettiklerini ve bunun kalıcı olacağına inandıklarını da sözlerine ekledi.

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