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Trabzonspor, Manoel Messias’ı KAP'a bildirdi
SPOR 31.01.2020, 14:59
Tolga SAĞLAM/TRABZON ()-
Trabzonspor Kulübü, stoper oyuncusu Manoel Messias’ın geçici transferi konusunda görüşmelere başlandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.
Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret A.Ş.'den konuyla ilgili olarak Kamuyu Aydınlatma Platformu’na gönderilen yazıda, “Brezilya'nın Cruzeiro Esporte Kulübünün profesyonel futbolcusu Manoel Messias Silva Carvalho'nun, kulübümüze geçici transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır” ifadelerine yer verildi.
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