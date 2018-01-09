Trabzonspor - Luftetari: 2-1 (Hazırlık maçı)

Tolga SAĞLAM / SERİK(Antalya),()-

HAKEMLER: Murat Erdoğan (xxx), Alican Alp (xxx), Arif Dilmeç (xxx)

TRABZONSPOR: Uğurcan (xxx)- Pereira (xx)(Dk.46 Kamil Ahmet xx), Durica (xxx)(Dk.65 Hüseyin x), Hubocan (xxx), Mustafa Akbaş (xxx)- Onazi (xx)(Dk.82 Batuhan x), Bero (xx)(Dk.46 Kucka xx)- Olcay (xxx)(Dk.84 Savaş x), Yusuf (xxx)(Dk.46 N’Doye xx), Abdülkadir (x)(Dk.46 Castillo xx)- Rodallega (xxx)

LUFTETARI: Szhkelzen (xx)(Dk.62 Mikara xx), Beqiri (xx), Rapa (xx), Zegaj (xx)(Dk.81 Janku x), Rapo (xx), Rroca (xx)(Dk.71 Zguro x), Alexsi (xx)(Dk.70 Naçi x), Brequ (xx), Ramadani (xx), Abazaj (xx), Halilaj (xx)(Dk.46 Shkurtaj xxx)

GOLLER: Dk.44 Yusuf Yazıcı, Dk.62 Rodallega (Trabzonspor), Dk.51 Shkurtaj (Luftetari)

SARI KARTLAR: Onazi, Pereira (Trabzonspor)

Trabzonspor, Antalya kampındaki ilk hazırlık maçında Arnavutluk ekibi Luftetari’yi 2-1 mağlup etti. Bordo-mavililere galibiyeti getiren golleri 44’üncü dakikada Yusuf ve 62’nci dakikada Rodallega kaydederken, Luftetari’nin tek golü 51’inci dakikada Shkurtaj’dan geldi. Maçın bitiş düdüğünün ardından Trabzonsporlu taraftarlar futbolcularla fotoğraf çektirdi.

TARAFTARLAR YALNIZ BIRAKMADI

Trabzonspor’un Luftetari ile oynadığı hazırlık maçında bordo-mavili taraftarlar takımı yalnız bırakmadı. Birçok taraftar saha kenarından maçı takip ederek takımlarına destek verirken, futbolcularla da fırsat buldukça fotoğraf çekildiler.

FURKAN İLE ABDULLAH 1461 TRABZON’A GÖNDERİLDİ

Trabzonspor’un altyapıdan Antalya kampına denenmek için getirdiği Abdullah Kasap ile Furkan Yıldırım, pilot takım 1461 Trabzon’a gönderildi. Özellikle Abdullah’ın A takım ile 1 gün antrenmana çıktıktan sonra pilot takıma gönderilmesi dikkat çekti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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