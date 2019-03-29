Trabzonspor kuvvet çalıştı

Tolga SAĞLAM/TRABZON, ()-



Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig’in 27’nci haftasında 5 Nisan Cuma günü oynayacağı Antalyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde 10.30’da yapılan günün ilk antrenmanında kuvvet çalışmaları gerçekleştirildi. Antrenmana sakatlığı bulunan ve tedavisi devam eden Onazi ile milli takım kamplarından henüz dönmeyen Novak, Tunahan ve Ekuban katılmadı.

Bordo-mavililer, bugün 17.00’de yapacağı antrenmanla Antalyaspor maçı hazırlıklarına devam edecek.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Antrenmandan görüntüler

(FOTOĞRAFLI)