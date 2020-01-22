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Trabzonspor, kupada tur için sahaya çıkıyor

SPOR 22.01.2020, 13:24
Trabzonspor, kupada tur için sahaya çıkıyor
Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda 2-0’ın rövanşında yarın deplasmanda Yukatel Denizlispor ile karşılaşacak olan Trabzonspor, turu geçerek kupada yolculuğuna devam etmek istiyor.
Sahasında oynadığı ilk maçı 2-0 kazanarak Denizli’deki maç öncesi avantaj sağlayan bordo-mavililer, yarın rövanş mücadelesinde Yukatel Denizlispor’a konuk olacak. Trabzonspor, 2-0’lık avantajını da kullanarak turu geçmeyi ve kupada yoluna devam etmeyi hedefliyor. Denizli Atatürk Stadyumu’nda saat 17.00’de başlayacak karşılaşmada hakem Ali Şansalan düdük çalacak.
KADRODA DEĞİŞİKLİKLER BEKLENİYOR
Trabzonspor'da bu maç öncesi Abdülkadir Ömür ile Ahmet Canbaz, Ekuban, Sturridge ve Fıratcan’ın sakatlıkları bulunuyor. Teknik direktör Hüseyin Çimşir’in Trabzon’da oynanan ilk maçtaki 11’ine göre yarınki maçın kadrosunda değişiklikler yapması bekleniyor. Çimşir’in, rövanş mücadelesinde savunmada Pereira ve Campi’yi dinlendirerek bu isimlerin yerine Serkan ile Hosseini’ye görev verebileceği kaydedildi.
PEREİRA ‘DALYA’ DİYECEK
Trabzonspor’a 2016-17 sezonunun devre arasında transfer olan Portekizli sağ bek oyuncusu Joao Pereira, yarın Yukatel Denizlispor karşılaşmasında forma giymesi durumunda bordo-mavili takımdaki 100’üncü maçına çıkacak. Trabzonspor forması ile çıktığı 99 karşılaşmada 3 gol ve 13 asistlik performans sergileyen 35 yaşındaki deneyimli oyuncu, yarın da forma şansı bulması durumunda bordo-mavili takımda ‘dalya’ diyecek.
MUHTEMEL KADRO
Bordo-mavililerin yarınki karşılaşmaya şu 11 ile çıkması bekleniyor: Erce - Serkan, Hüseyin, Hosseini, Kamil Ahmet, Mikel, Sosa, Ndiaye, Abdulkadir, Nwakaeme, Sörloth
SAKAT: Abdülkadir Ömür, Ahmet Canbaz, Ekuban, Sturridge, Fıratcan
CEZALI: Yok

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