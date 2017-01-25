Trabzonspor kupada formalite maçına çıkıyor

ZİRAAT Türkiye Kupası’nda H Grubu’nda mücadele eden ve gruptan çıkma şansını kaybeden Trabzonspor, yarın sahasında Atiker Konyaspor’u konuk edecek.

H Grubu’nda oynadığı 5 maçta 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 yenilgi alarak 6 puan toplayan bordo mavililer, yarın gruptaki son maçında Atiker Konyaspor’u ağırlayacak. Bu maçı kazansa dahi ikili averajda ikinci sırada yer alan Gümüşhanespor’un gerisinde kalan Trabzonspor, yarın Ziraat Türkiye Kupası’nda bu sezonki serüvenine nokta koyacak. Saat 16.00’da Hüseyin Avni Aker Stadı’nda oynanacak karşılaşmayı Koray Gençerler yönetecek. Teknik direktör Ersun Yanal’ın bu maçta ligde fazla forma şansı bulamayan oyunculara ağırlıklı olarak forma vermesi bekleniyor.

KUPADA SON 7 SEZONDA BİR KEZ FİNALİ GÖREBİLDİ

Ziraat Türkiye Kupası’nda H Grubu’nda yer alan ve grup aşamasında kupaya veda eden Trabzonspor, son olarak 2009-10 sezonunda final maçında Fenerbahçe’yi mağlup ederek Türkiye Kupası’nı müzesine götürdü. 2009-10 sezonu sonrasında sadece 2012-13 döneminde finali görebilen Trabzonspor, Fenerbahçe’ye 1-0 mağlup olarak kupayı finalde kaybetmişti. Bordo mavililer, bu yıl da Atiker Konyaspor, Gümüşhanespor ve Kızılcabölükspor ile birlikte yer aldığı H Grubu’nda kupaya erken havlu attı.

YABANCI KONTENJANI DOLDU

Son olarak Akhisar Belediyespor’dan Hugo Rodallega’yı kadrosuna katan Trabzonspor, Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) 14 oyuncu ile sınırladığı yabancı kontenjanını doldurdu. Kadrosunda Esteban, Durica, İbanez, Akakpo, Mas, Pereira, Medjani, Onazi, Bero, Castillo, Suk, N’doye, Sheydaev ve Rodallega’yı bulunduran bordo mavililerin, bir başka yabancı oyuncu transferi yapılabilmesi için kontenjanda yer açması gerekecek.

TRABZONSPOR'UN ATİKER KONYASPOR MAÇI MUHTEMEL 11'İ ŞU ŞEKİLDE:

Esteban- Zeki, Uğur, Mustafa Akbaş, İbanez, Medjani, Aytaç, Yusuf Erdoğan, Yusuf Yazıcı, N’doye, Suk

SAKAT: Bero

CEZALI: Yok



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