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Trabzonspor Kulübü’nden bilet açıklaması

TRABZON, () - TRABZONSPOR Kulübü, Atiker Konyaspor yönetiminin bilet fiyatları ile ilgili almış olduğu kararı yeniden gözden geçireceğine inandığını açıkladı. Bordo mavili kulüpten konuyla ilgili yapılan açıklamada, “Atiker...

Trabzonspor Kulübü’nden bilet açıklaması

TRABZON, () - TRABZONSPOR Kulübü, Atiker Konyaspor yönetiminin bilet fiyatları ile ilgili almış olduğu kararı yeniden gözden geçireceğine inandığını açıkladı.
Bordo mavili kulüpten konuyla ilgili yapılan açıklamada, “Atiker Konyaspor ile oynayacağımız müsabakanın fiyatlarıyla ilgili Kulüpler Birliği Vakfı'nın yapmış olduğu açıklamadan da anlaşılacağı üzere Konyaspor'un kendi seyirci yasağına dikkat çekme adına gündem oluşturduğu ve Trabzonspor'u hedef almadığı anlaşılmaktadır. İki güzide kulüp, bundan önce olduğu gibi bundan sonra da dostluk içerisinde birlikte yürüyeceklerdir. Konyaspor yönetiminin bilet fiyatları ile ilgili almış olduğu kararı yeniden gözden geçireceğine inanıyoruz” ifadelerine yer verildi.

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