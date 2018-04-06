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Trabzonspor Kulübü Olağanüstü Genel Kurulu yarın başlayacak

Tolga SAĞLAM/TRABZON,() Trabzonspor'da 7-8 Nisan tarihlerinde gerçekleştirilecek olan Olağanüstü Genel Kurul, yarın saat 10.00’da başlayacak. Hayri Gür Spor Salonu’nda saat 10.00’da başlayacak Olağanüstü Genel Kurul’un ilk gününde...

Trabzonspor Kulübü Olağanüstü Genel Kurulu yarın başlayacak

Tolga SAĞLAM/TRABZON,()

Trabzonspor'da 7-8 Nisan tarihlerinde gerçekleştirilecek olan Olağanüstü Genel Kurul, yarın saat 10.00’da başlayacak.
Hayri Gür Spor Salonu’nda saat 10.00’da başlayacak Olağanüstü Genel Kurul’un ilk gününde mevcut yönetim kurulunun idari ve mali raporları okunup ibraya sunulacak. Genel Kurul'un ikinci günü olan 8 Nisan Pazar ise başkan adayları Ahmet Ağaoğlu ile Metin Kaya’nın konuşmalarının ardından seçime geçilecek. Kulübün 17’nci başkanının seçileceği Olağanüstü Genel Kurul’da 7 bin 578 üyenin oy kullanabileceği ve oylamanın saat 17.00’de sona ereceği ifade edildi.

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