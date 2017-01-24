Trabzonspor Kulübü, Hugo Rodallega Martinez'in transferi konusunda, Akhisar Belediyespor ve futbolcu ile görüşmelere başlandığını borsaya bildirdi.
Trabzonspor Kulübü, Hugo Rodallega Martinez'in transferi konusunda, Akhisar Belediyespor ve futbolcu ile görüşmelere başlandığını borsaya bildirdi
Trabzonspor Kulübü, Hugo Rodallega Martinez'in transferi konusunda, Akhisar Belediyespor ve futbolcu ile görüşmelere başlandığını borsaya bildirdi.
24 Ocak 2017 Salı 17:32
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