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Trabzonspor - Krasnodar maçının ilk 11'leri belli oldu
UEFA Avrupa Ligi C Grubu üçüncü hafta maçında Trabzonspor ile Krasnodar arasında oynanacak karşılaşmanın ilk 11'leri açıklandı. Medical Park Stadyumu'nda TSİ 22.00'de başlayacak mücadeleyi Avusturya Futbol Federasyonu'ndan Harald Lechner...
SPOR 24.10.2019, 20:44
UEFA Avrupa Ligi C Grubu üçüncü hafta maçında Trabzonspor ile Krasnodar arasında oynanacak karşılaşmanın ilk 11'leri açıklandı. Medical Park Stadyumu'nda TSİ 22.00'de başlayacak mücadeleyi Avusturya Futbol Federasyonu'ndan Harald Lechner yönetecek. Lechner'in yardımcılıklarını Andreas Heidenreich ve Maximilian Kolbitsch üstlenecek. Müsabakada dördüncü hakem olarak ise Julian Weinberger görev yapacak.
İki takımın sahaya çıkacağı 11'ler şöyle:
TRABZONSPOR: Uğurcan - Pereira, Campi, Fernandes, Novak, Abdülkadir Parmak, Sosa, Kamil Ahmet, Yusuf Sarı, Nwakaeme, Sörloth
KRASNODAR: Safonov - Martynovich, Spajic, Ramirez, Olsson, Kambolov, Stotski, Suleymanov, Petrov, Vilhena, Berg
İki takımın sahaya çıkacağı 11'ler şöyle:
TRABZONSPOR: Uğurcan - Pereira, Campi, Fernandes, Novak, Abdülkadir Parmak, Sosa, Kamil Ahmet, Yusuf Sarı, Nwakaeme, Sörloth
KRASNODAR: Safonov - Martynovich, Spajic, Ramirez, Olsson, Kambolov, Stotski, Suleymanov, Petrov, Vilhena, Berg
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