Flaş HaberOrgan'ize ol, bağışla, bir hayat kurtar
Son Dakika
Trabzonspor, Krasnodar maçı hazırlıklarını tamamladı
Trabzonspor, yarın deplasmanda Krasnodar ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. Teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde saat 19.10'da maçın oynanacağı Krasnodar Stadyumu'nda ilk 15 dakikası basına açık olarak gerçekleştirilen...
SPOR 06.11.2019, 20:31
Trabzonspor, yarın deplasmanda Krasnodar ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde saat 19.10'da maçın oynanacağı Krasnodar Stadyumu'nda ilk 15 dakikası basına açık olarak gerçekleştirilen antrenmanda taktik çalışmalar yapıldı.
ANTRENMAN 10 DAKİKA GEÇ BAŞLADI
Bordo mavililer, yoğun trafik nedeniyle antrenman sahasına 10 dakika gecikmeli gelirken, daha önce 19.00'da başlaması planlanan antrenman da bu gecikme nedeniyle 19.10'da başladı.
Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi C Grubu dördüncü maçında yarın saat 20.55'te Krasnodar Stadyumu'nda Krasnodar ile karşı karşıya gelecek.
Teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde saat 19.10'da maçın oynanacağı Krasnodar Stadyumu'nda ilk 15 dakikası basına açık olarak gerçekleştirilen antrenmanda taktik çalışmalar yapıldı.
ANTRENMAN 10 DAKİKA GEÇ BAŞLADI
Bordo mavililer, yoğun trafik nedeniyle antrenman sahasına 10 dakika gecikmeli gelirken, daha önce 19.00'da başlaması planlanan antrenman da bu gecikme nedeniyle 19.10'da başladı.
Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi C Grubu dördüncü maçında yarın saat 20.55'te Krasnodar Stadyumu'nda Krasnodar ile karşı karşıya gelecek.
19°
az bulutlu
Günün Anketi Tümü
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde oyunu hangi partiye vereceksin?
Namaz Vakti 06 Kasım 2019
|İmsak
|06:07
|Güneş
|07:34
|Öğle
|12:53
|İkindi
|15:36
|Akşam
|18:01
|Yatsı
|19:23
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|10
|19
|2. Sivasspor
|10
|18
|3. Malatyaspor
|10
|17
|4. Fenerbahçe
|10
|17
|5. Trabzonspor
|10
|16
|6. Başakşehir
|10
|16
|7. Galatasaray
|10
|16
|8. Beşiktaş
|10
|15
|9. Gaziantep FK
|10
|15
|10. Konyaspor
|10
|13
|11. Kasımpaşa
|10
|12
|12. Göztepe
|10
|12
|13. Denizlispor
|10
|11
|14. Antalyaspor
|10
|11
|15. Çaykur Rizespor
|10
|11
|16. Ankaragücü
|10
|9
|17. Gençlerbirliği
|10
|7
|18. Kayserispor
|10
|7
|Takımlar
|O
|P
|1. Hatayspor
|10
|20
|2. Ümraniye
|10
|17
|3. Balıkesirspor
|10
|17
|4. Akhisar Bld.Spor
|10
|17
|5. Erzurum BB
|10
|17
|6. Fatih Karagümrük
|10
|16
|7. Bursaspor
|10
|16
|8. Altay
|10
|15
|9. Keçiörengücü
|10
|15
|10. Menemen Belediyespor
|10
|14
|11. Adana Demirspor
|10
|12
|12. İstanbulspor
|10
|12
|13. Osmanlıspor
|10
|10
|14. Boluspor
|10
|9
|15. Giresunspor
|10
|9
|16. Adanaspor
|10
|8
|17. Altınordu
|10
|6
|18. Eskişehirspor
|10
|-2
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|11
|31
|2. Man City
|11
|25
|3. Leicester City
|11
|23
|4. Chelsea
|11
|23
|5. Arsenal
|11
|17
|6. Sheffield United
|11
|16
|7. Bournemouth
|11
|16
|8. Brighton
|11
|15
|9. Crystal Palace
|11
|15
|10. M. United
|11
|13
|11. Tottenham
|11
|13
|12. Wolverhampton
|11
|13
|13. West Ham
|11
|13
|14. Burnley
|11
|12
|15. Newcastle
|11
|12
|16. Aston Villa
|11
|11
|17. Everton
|11
|11
|18. Southampton
|11
|8
|19. Norwich City
|11
|7
|20. Watford
|11
|5
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|11
|22
|2. Real Madrid
|11
|22
|3. Real Sociedad
|12
|22
|4. Atletico Madrid
|12
|21
|5. Sevilla
|12
|21
|6. Granada
|12
|20
|7. Getafe
|12
|19
|8. Villarreal
|12
|18
|9. Osasuna
|12
|18
|10. Athletic Bilbao
|12
|17
|11. Levante
|12
|17
|12. Real Valladolid
|12
|17
|13. Valencia
|12
|17
|14. Eibar
|12
|15
|15. Real Betis
|12
|13
|16. Deportivo Alaves
|12
|12
|17. Mallorca
|12
|11
|18. Celta de Vigo
|12
|9
|19. Espanyol
|12
|8
|20. Leganés
|12
|5