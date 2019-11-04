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Trabzonspor, Krasnodar maçı hazırlıklarına başladı
Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi C Grubu’nda 7 Kasım Perşembe günü deplasmanda oynayacağı Krasnodar maçının hazırlıklarına başladı. Teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde saat 15.30’da yapılan antrenmanda toparlanma çalışmaları gerçekleştirildi....
SPOR 04.11.2019, 17:47
Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi C Grubu’nda 7 Kasım Perşembe günü deplasmanda oynayacağı Krasnodar maçının hazırlıklarına başladı.
Teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde saat 15.30’da yapılan antrenmanda toparlanma çalışmaları gerçekleştirildi. Sakatlıkları bulunan ve tedavileri devam eden Ekuban, Abdülkadir Ömür, Abdulkadir Parmak, Mikel ve Sturridge antrenmanda yer almadı.
Bordo-mavililer, yarın yapacağı antrenmanla Krasnodar maçı hazırlıklarını sürdürecek.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
- Antrenmandan görüntüler
- Detaylar
Teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde saat 15.30’da yapılan antrenmanda toparlanma çalışmaları gerçekleştirildi. Sakatlıkları bulunan ve tedavileri devam eden Ekuban, Abdülkadir Ömür, Abdulkadir Parmak, Mikel ve Sturridge antrenmanda yer almadı.
Bordo-mavililer, yarın yapacağı antrenmanla Krasnodar maçı hazırlıklarını sürdürecek.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
- Antrenmandan görüntüler
- Detaylar
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