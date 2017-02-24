Trabzonspor Konya’ya gitti

TRABZONSPOR, Spor Toto Süper Lig'in 22’nci haftasında yarın deplasmanda Atiker Konyaspor ile oynayacağı maç için Konya’ya gitti.Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde 11.00’de basına kapalı olarak yaptığı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayan bordo mavililer, saat 14.40’ta özel uçakla Konya’ya hareket etti.Trabzonspor’un Konya kafilesinde Onur, Esteban, Uğurcan, Zeki, Pereira, Uğur Demirok, Mas, İbanez, Medjani, Mustafa Akbaş, Aytaç, Onazi, Yusuf Erdoğan, Yusuf Yazıcı, Olcay, Bero, Okay, Abdükadir, Castillo, Rodallega ve N’doye olmak üzere toplam 21 oyuncu yer aldı.Sakatlığı bulunan kaleci Furkan Taş ile Jan Durica’nın yanı sıra kadro dışı bırakılan Mehmet Ekici Konya’ya götürülmedi. Kart cezalısı olmasına rağmen Okay Yokuşlu da Konya kafilesinde yer aldı.

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