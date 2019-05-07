Trabzonspor, Konyaspor hazırlıklarına ara vermeden başladı

Tolga SAĞLAM / TRABZON () - Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig’in 32’nci haftasında deplasmanda oynayacağı Atiker Konyaspor maçı hazırlıklarına bugün 16.00'da yaptığı antrenmanla başladı.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular iki grup halinde çalıştı. Kayserispor maçında forma giyen oyuncular rejenerasyon, diğerleri ise telafi antrenmanı gerçekleştirdiler. Antrenmanda sakatlığı bulunan ve tedavisi devam eden Onazi yer almadı. Joao Pereira’nın ise takımdan ayrı koşu yaptığı belirtildi.

Yarını dinlenerek geçirecek olan bordo mavililer, hazırlıklarına perşembe günü devam edecek.

FOTOĞRAFLI