Trabzonspor, Konya deplasmanında 3 puan hedefliyor

Spor Toto Süper Lig’de 4’üncü sıradaki yerini garantileyen ve 32’nci hafta mücadelesinde deplasmanda Atiker Konyaspor ile karşılaşacak Trabzonspor, bu maçı kazanarak üst sıralar için iddiasını sürdürmek istiyor.Ligde 9 maçtır kaybetmeyen ve yakaladığı çıkışla Avrupa biletini cebine koyan Trabzonspor, yarın deplasmanda Atiker Konyaspor’a konuk olacak. Bitime 3 hafta kala ilk 4’ü garantileyen bordo-mavililer, Konya deplasmanından da 3 puanla ayrılarak üst sıralar için iddiasını devam ettirmeyi hedefliyor. Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda saat 16:00’da başlayacak karşılaşmayı hakem Halis Özkahya yönetecek.11’DE DEĞİŞİKLİKLER OLACAKTrabzonspor'da bu maç öncesi Onazi’nin sakatlığı bulunurken, tedavisi devam eden Pereira da henüz takımla çalışmalara başlamadığı için bu maçta yerini alamayacak. Savunma oyuncusu Hosseini ise kart cezası nedeniyle bu maçta görev yapamayacak. Teknik direktör Ünal Karaman’ın Konya deplasmanında cezalı Hosseini’nin yerine Toure’ye, Amiri’nin yerine de Kayserispor mücadelesiyle cezasını tamamlayan ve takıma geri dönen Abdulkadir Parmak’a forma vermesi bekleniyor.ATİKER KONYASPOR İLE 36’NCI RANDEVUTrabzonspor ile Atiker Konyaspor, yarın Konya’da oynayacakları maçla birlikte ligde 36’ncı kez karşı karşıya gelecek. Taraflar arasında bugüne kadar oynanan 35 lig karşılaşmasında Trabzonspor’un 18, Atiker Konyaspor’un 9 galibiyeti bulunurken, 8 karşılaşma ise tarafkar eşitliği bozamadu. Bordo-mavililer söz konusu karşılaşmalarda rakip filelere 52 gol gönderirken kalesinde ise 37 gol gördü. Ligin ilk yarısında Trabzon’da oynanan karşılaşmayı bordo-mavililer, 3-0 kazanmıştı.Bordo-mavili ekibin Atiker Konyaspor karşısındaki muhtemel 11'i şöyle: "Uğurcan- Kamil Ahmet, Hüseyin, Toure, Novak- Sosa, Abdulkadir Parmak- Abdülkadir Ömür, Yusuf, Nwakaeme- Rodallega."

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