Trabzonspor- Kızılcabölükspor/ Notlar

TRABZONSPOR Teknik Direktörü Ersun Yanal, Ziraat Türkiye Kupası H Grubu 3’üncü hafta mücadelesinde 3’üncü Lig 1’inci Grup ekibi Kızılcabölükspor karşısında Spor Toto Süper Lig’de son oynanan Medipol Başakşehir maçı 11’inden farklı olarak 9 değişikliğe gitti. Deneyimli teknik adam, ayrıca özel maç için İstanbul’a giden Onur ile Mehmet Ekici’nin yanı sıra, Uğur Demirok, Onazi, Furkan, Sheidaev ve N’doye’yi 18 kişilik maç kadrosuna dahil etmedi.

ABDÜLKADİR VE YUSUF 11’DE

Trabzonspor’da genç oyuncular Abdülkadir Ömür ile Yusuf Yazıcı formaya ısınıyor. Teknik Direktör Ersun Yanal, kupada oynanan Atiker Konyaspor maçında 11’de sahaya sürdüğü Yusuf Yazıcı ile Atiker Konyaspor ve Medipol Başakşehir karşılaşmalarında sonradan oyuna dahil olan Abdülkadir’e Kızılcabölükspor karşısında 11’de şans tanıdı. Ayrıca 17 yaşındaki Abdülkadir Ömür, bu maçla birlikte A takım formasıyla ilk kez 11’de kendine şans buldu.

TRİBÜNLER BOŞ KALDI

Trabzonspor taraftarları, Ziraat Türkiye Kupası H Grubu 3’üncü hafta mücadelesinde Kızılcabölükspor ile oynanan maça beklenen ilgiyi göstermedi. Avni Aker Stadı’nda tribünlerin büyük bölümünün boş olduğu görülürken, bir kaç Kızılcabölükspor taraftarı da kendilerine ayrılan tribünde yerlerini alarak takımlarına destek oldular.