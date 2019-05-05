Trabzonspor, Kayserispor maçıyla Avrupa’yı garantilemek istiyor

Tolga SAĞLAM/TRABZON,()-

Spor Toto Süper Lig'de son 8 haftayı namağlup geride bırakarak üst sıralarda kendine yer edinen Trabzonspor, yarın sahasında ağırlayacağı İstiklal Mobilya Kayserispor karşısından 3 puanla ayrılarak hem bitime üç hafta kala Avrupa Kupaları’na katılmayı garantilemeyi, hem de ilk üç iddiasını sürdürmeyi hedefliyor.

Ligde oynadığı son 8 maçta 6 galibiyet ve 2 beraberlik alarak 4’üncü sırada kendine yer edinen bordo-mavililer, 31’inci hafta mücadelesinde yarın sahasında İstiklal Mobilya Kayserispor’u konuk edecek. Trabzonspor bu maçı kayıpsız geçerek Avrupa Kupaları’na katılmayı garantilemeyi aynı zamanda ilk üç için de iddiasını sürdürmeyi arzuluyor. Medical Park Stadyumu'nda saat 20.30’da başlayacak karşılaşmada Fırat Aydınus düdük çalacak.

KARAMAN’DAN ZORUNLU DEĞİŞİKLİKLER

Trabzonspor'da bu maç öncesi Onazi ile Pereira’nın sakatlıkları bulunuyor. Abdulkadir Parmak ise kart cezalısı. Teknik direktör Ünal Karaman, ligde son oynanan Fenerbahçe maçının 11'inden farklı olarak iki zorunlu değişikliğe gidecek. Karaman'ın sağ bekte Pereira’nın yerine Kamil Ahmet’e, orta sahada ise Abdulkadir Parmak’ın yerine Amiri’ye görev vermesi bekleniyor.

KAYSERİSPOR İLE 44’ÜNCÜ RANDEVU

Trabzonspor ile Kayserispor, yarın Trabzon'da oynayacakları maçla ligde 44’üncü kez karşı karşıya gelecek. Taraflar arasında bugüne kadar oynanan 43 lig karşılaşmasında Trabzonspor’un 26, Kayserispor’un 7 galibiyeti bulunuyor. 10 karşılaşma ise beraberlikle tamamlandı. Bordo-mavililer söz konusu karşılaşmalarda rakip filelere 76 gol gönderirken kalesinde 42 gol gördü. Ligin ilk yarısında Kayseri'de oynanan karşılaşmayı bordo-mavililer, 2-0 kazanmıştı.

TRABZONSPOR'UN KAYSERİSPOR MAÇI MUHTEMEL 11'İ ŞU ŞEKİLDE:

Uğurcan- Kamil Ahmet, Hüseyin, Hosseini, Novak- Sosa, Amiri- Abdülkadir Ömür, Yusuf, Nwakaeme- Rodallega

SAKAT: Onazi, Pereira

CEZALI: Abdulkadir Parmak

BİLET FİYATLARI: Kategori 6 (Kale Arkaları) 20 TL, Kategori 5 (Doğu 3) 30 TL, Kategori 4 (Doğu 2) 35 TL, Kategori 3 (Doğu 1) 40 TL, Kategori 2 (Batı 2 ) 45 TL, Kategori 1 (Batı 1) 55 TL, VIP Silver 120 TL, VIP Gold 150 TL, Platinum A-C Blok 240 TL, Platinum B Blok 270 TL, Misafir Tribünü: 25 TL.

(FOTOĞRAFLI)