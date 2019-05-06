Trabzonspor - Kayserispor maçının ardından

Tolga SAĞLAM - Emre KOLTUK / TRABZON () - Spor Toto Süper Lig'in 31’inci haftasında sahasında konuk ettiği İstikbal Mobilya Kayserispor’u 4-2 mağlup eden Trabzonspor'da teknik direktör Ünal Karaman, kazandıkları için mutlu olduklarını, Beşiktaş maçının anlam kazanabilmesi için Atiker Konyaspor maçında puanlara ihtiyaçları olduğunu söyledi.

Kazanmanın güzel olduğunu ifade eden Karaman, "Bizim için önemli bir müsabakayı daha geride bıraktık. Camiamız ve oyuncularımız adına kazanmak güzel. Kazandığımız için çok mutluyum" dedi.

Karaman, bir basın mensubunun 33'üncü haftada oynayacakları Beşiktaş maçının saatinin 19.00'da olmasının tribünleri etkileyip etkilemeyeceğine yönelik soruya ise, "Bazen sevgi fedakarlık gerektiriyor. Fedakarlık noktasında insanların bizden nasıl beklentisi varsa bizim de insanlardan var. Zaman içinde gelişecek bir konu ama Beşiktaş maçından daha önemli önümüzde oynayacağımız Atiker Konyaspor maçı var. Şimdiki bütün konsantrasyonumuz Konya maçına odaklı. Beşiktaş maçının daha anlamlı hale gelebilmesi için o maçta puanlara ihtiyacımız var. Her zamanki disiplin , aynı ciddiyetle çalışıp hazırlanacağız. Bakacağız mevlam bize neyi gösterir" yanıtını verdi.

HİKMET KARAMAN: OYUNA TUTUNAMADIK

2-0 geriye düştükten sonra beraberliği yakalamalarına rağmen oyunda tutunamadıklarını belirten İstikbal Mobilya Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman ise, "Ünal hocayı ve Trabzonspor'u tebrik ediyorum. Maçın başında 2-0 yenik duruma düştük. Özellikle ilk yediğimiz gol kalecimizin klasına yakışmadı. Belki pozisyonda faul değildi ama 2-0 dan sonra olağanüstü mücadele ettik. 2-1'i yakaladık, ilk yarı da 2-2'yi de yakalayabilirdik ama ikinci yarı başında nihayetinde 2-2'yi yakaladık, 30-40 saniye sonra 3'üncü golü yedik. Bu bizim kırılma noktamızdı. Oyuna tutunamadık. Orada 5-6 dakikayı geçirebilsek belki oyunu başka bir tarafa getirebilirdik. Fazla konuşmaya gerek yok. Maçtan önce bol gollü geçeceğini düşündük, öyle de oldu" diye konuştu.

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