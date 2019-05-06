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Trabzonspor - Kayserispor maçından notlar

Tolga SAĞLAM / TRABZON () - Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 31’inci haftasında sahasında İstikbal Mobilya Kayserispor ile karşı karşıya geldi. KARAMAN'DAN 2 DEĞİŞİKLİK Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, İstikbal Mobilya...

Trabzonspor - Kayserispor maçından notlar

Tolga SAĞLAM / TRABZON () - Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 31’inci haftasında sahasında İstikbal Mobilya Kayserispor ile karşı karşıya geldi.
KARAMAN'DAN 2 DEĞİŞİKLİK
Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, İstikbal Mobilya Kayserispor karşısında ligde son oynadıkları Fenerbahçe maçının 11'inden farklı olarak 2 değişikliğe gitti. Karaman, sakatlığı bulunan Pereira’nın yerine sağ bekte Kamil Ahmet’e, cezalı Abdulkadir Parmak’ın yerine ise orta sahada Amiri’ye görev verdi.
AMIRI 51 GÜN SONRA İLK 11'DE
Trabzonspor'da son olarak 16 Mart 2019 tarihinde oynanan Büyükşehir Belediye Erzurumspor karşılaşmasında ilk 11'de sahaya çıkan İranlı futbolcu Vahid Amiri, İstikbal Mobilya Kayserispor maçıyla birlikte 51 gün sonra ilk 11’de forma şansı buldu. Teknik direktör Ünal Karaman, Abdulkadir Parmak’ın cezalı olduğu haftada Amiri’ye orta sahada görev verdi.
TRİBÜNLER BOŞ KALDI
Trabzonsporlu taraftarlar, hem ramazan hem de hafta içi olmasının da etkisiyle karşılaşmaya beklenen ilgiyi göstermedi. Medical Park Stadyumu’na erkenden gelen taraftarların ise iftarı statta açtıkları görüldü. Az sayıda konuk ekip taraftarları da kendilerine ayrılan bölümde yerlerini aldılar.
TSYD’DEN İFTAR ORGANİZASYONU
Bu arada Ramazan ayının ilk gününde oynanacak karşılaşmada görev yapan basın mensupları da iftarı Medical Park Stadı'nda Trabzonspor Kulübü ve Türkiye Spor Yazarları (TSYD) Trabzon Şubesi'nin organizasyonuyla gerçekleştirdi. Kayseri'den gelen basın mensuplarıyla birlikte karşılaşmaya akredite edilen basın mensupları, basın tribününe ait lokalde iftar yaptı.

(FOTOĞRAFLI)

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