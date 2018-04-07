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Trabzonspor - Kayserispor maçından notlar

Tolga SAĞLAM/TRABZON, () Spor Toto Süper Lig 28'inci hafta mücadelesinde Trabzonspor ile Kayserispor karşı karşıya geliyor. ÇALIMBAY'DAN 3 DEĞİŞİKLİK Trabzonspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Kayserispor karşısında ligde son...

Trabzonspor - Kayserispor maçından notlar

Tolga SAĞLAM/TRABZON, ()

Spor Toto Süper Lig 28'inci hafta mücadelesinde Trabzonspor ile Kayserispor karşı karşıya geliyor.
ÇALIMBAY'DAN 3 DEĞİŞİKLİK
Trabzonspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Kayserispor karşısında ligde son oynanan Galatasaray maçının 11'inden farklı olarak 3 değişikliğe gitti. Stoperde Uğur'un yerine orta saha oyuncusu Okay'a görev veren deneyimli teknik adam, sağ bekte Pereira'nın yerine ise Kamil Ahmet'e şans tanıdı. Ayrıca kart cezalısı Sosa'nın yokluğunda Çalımbay, cezasını tamamlayan ve takıma geri dönen Onazi'ye forma verdi.
CASTİLLO DÖNDÜ
Trabzonspor'da en son 18 Şubat'ta Medipol Başakşehir ile oynanan karşılaşmada forma giyen hücum oyuncusu Fabian Castillo takıma geri döndü. Sakatlığı nedeniyle son 5 lig maçında yer almayan Castillo, tedavisinin tamamlanmasının ardından Kayserispor maçının 21 kişilik maç kadrosuna alındı.
TARAFTARLAR BEKLENEN İLGİYİ GÖSTERMEDİ
Trabzonsporlu taraftarlar, Kayserispor karşılaşmasına beklenen ilgiyi göstermedi. Tribünlerin önemli bölümün boş olduğu görülürken, konuk ekip taraftarları ise kendilerine ayrılan bölümün tamamına yakınını doldurarak takımlarını yalnız bırakmadı. Maç öncesi iki takım taraftarlarının dostluk görüntüleri de dikkat çekti.
FIFA BİNASI ÖNÜNE CANLI BAĞLANTI
Trabzonspor-Kayserispor karşılaşması öncesi stadyumda bulunan dev ekranlardan FIFA binası önünde çadır kurarak, 2010-11 sezonuyla ilgili hak arayışlarını sürdüren Trabzonsporlu taraftarlara canlı bağlantı yapıldı.
OTİZME MAVİ IŞIK YAK PANKARTI
Bu arada Trabzonsporlu futbolcular sahaya, 'Otizme mavi ışık yak' yazılı pankart ile çıktı. Ayrıca futbolcularla birlikte sahaya çıkan çocukların emniyet güçlerinin üniformalarını giydiği görüldü.

FOTOĞRAFLI
 

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