Trabzonspor - Kayserispor maçında protokol tribünündeki arbedeyle ilgili 4 kişi gözaltına alındı

SPOR Toto Süper Lig'in 28'inci haftasında oynanan Trabzonspor - Kayserispor maçının bitiş düdüğünün ardından protokol tribününde yaşanan ve 3 sivil polis memurunun hafif şekilde yaralandığı arbedeyle ilgili gözaltına alınan 4 şüpheliye 6222 Sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun uyarınca işlem yapıldı, passolig kartlarına el konuldu.Dün oynanan maçın ardından duygusal anlar yaşayan Trabzonspor Başkanı Muharrem Usta'ya bazı taraftarlar sözlü olarak tepki gösterince, protokol tribününde bulunan Usta'nın korumaları ile taraftarlar arasında arbede çıktı.Protokol tribündeki arbedenin, Trabzonspor Başkanı Muharrem Usta’nın yeğeni ve aynı zamanda koruması olduğunu söyleyen F.U’nun, VIP Platinum tribününden protokol tribününe cam engelin üzerinden atlayarak geçmek istemesi üzerine, sivil polisler tarafından uyarılmasıyla yaşandığı ortaya çıktı. F.U’nun tribünde görevli sivil polislere "Ben Muharrem Usta’nın yeğeniyim. Karşıya geçeceğim" diyerek tartıştığı ve arbedenin bu nedenle çıktığı öğrenildi. Uyarılara rağmen protokol tribününe geçmekte ısrar eden F.U. ile polis memurları arasında yaşanan tartışma, araya Başkan Usta'nın yeğenleri olduğu öne sürülen N.U., S.U ve H.İ.U.’nun da girmesiyle büyüdü. Tartışmanın büyererek arbedeye dönüşmesiyle, Trabzon İl Emniyet Müdürlüğü bünyesinde görevli polis memurları T.A., T.U., ve M.A. yaralandı.POLİSLER ŞİKAYETÇİ OLDIÇevik kuvvet polisleri, özel güvenlik ile çevredeki taraftarların araya girmesiyle tarafların yatıştırıldığı arbedede yaralanan ve darp raporu alan polis memurları şüphelilerden şikayetçi oldu. Olayla ilgili başlatılan soruşturmada Başkan Usta’nın yeğeni olduğunu söyleyen F.U. ile N.U., S.U ve H.İ.U. göz altına alınarak polis merkezine götürüldü.PASASOLİGLERİ ALINDIPolis merkezinde ifadeleri alınan şüpheliler hakkında ‘Kasten yaralama, görevli memura görevi yaptırmama ve direnme, görevli memura mukavemette bulunmak’ ve 6222 Sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun uyarınca işlem yapıldı. İfadeleri sonrası serbest bırakılan 4 kişi, 6222 Sayılı Kanun kapsamında spor müsabakalarını seyirden men edilerek Passolig kartlarına da el konulduğu öğrenildi.Öte yandan olaya karıştığı sanılan diğer şüpheliler N.K. ile S.U. hakkında da gözaltı kararı çıkarıldı. Soruşturma sürüyor.

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