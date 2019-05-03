Trabzonspor, Kayserispor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig’in 31’inci haftasında sahasında oynayacağı İstikbal Mobilya Kayserispor maçı hazırlıklarını bu sabah yaptığı antrenmanla sürdürdü.Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda sakatlıkları bulunan ve tedavileri devam eden Pereira ile Onazi yer almadı. Yusuf’un ise salonda çalıştığı belirtildi. Antrenmanda ısınmanın ardından çift kale maç oynandı. Son bölümde ise duran top ve şut çalışması yapıldı.Bordo-mavililer, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.SAĞIROĞLU’NDAN ÜYELİK AÇIKLAMASIBu arada Trabzonspor Genel Sekreteri Ömer Sağıroğlu, iki yıl ve üzeri aidat borcu olan üyelere çağrıda bulunarak, “Üyelik aidatlarını en geç 22 Mayıs 2019 tarihine kadar ödemeleri gerekiyor” dedi.“Trabzonspor Kulübü Derneği tüzüğünün 19/b maddesine göre iki yıl ve üzeri aidat borcu olan üyelerimizin ödemelerini yapmamaları halinde üyelikleri sonlandırılıyor” diyen Sağıroğlu, “Bilindiği üzere kulübümüz tarafından 22 Mart 2019 tarihinde duyuru yaptık ve üyelik borçlarının ödenmesiyle ilgili 60 günlük yasal sürenin başladığını ilan ettik. Şimdiye kadar 722 kişi ödemesini gerçekleştirdi. Bu süre 20 gün sonra, yani 22 Mayıs 2019 tarihinde sona erecek. Haliyle yasal süre içinde aidatlarını ödemeleri gerekiyor. Aksi takdirde 10 binin üzerindeki üyemizin üyelikleri düşürülecektir. Üyelerimiz internet sitemizden, banka havalesiyle veya kulübümüzden ödemelerini yapabilirler” ifadelerini kullandı.

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