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Trabzonspor-Kasımpaşa maçından notlar

Tolga SAĞLAM/TRABZON, () Spor Toto Süper Lig'in 32'nci haftasında Trabzonspor ile Kasımpaşa karşı karşıya geliyor. ÇALIMBAY KAZANAN 11'İ BOZMADI Trabzonspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Kasımpaşa karşısında ligde son oynanan...

Trabzonspor-Kasımpaşa maçından notlar

Tolga SAĞLAM/TRABZON, ()

Spor Toto Süper Lig'in 32'nci haftasında Trabzonspor ile Kasımpaşa karşı karşıya geliyor.
ÇALIMBAY KAZANAN 11'İ BOZMADI
Trabzonspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Kasımpaşa karşısında ligde son oynanan ve 2-1 kazandıkları Antalyaspor maçının 11'inde değişiklik yapmadı. Kazanan 11'ini bozmayan deneyimli teknik adam, sakatlıkları nedeniyle Antalyaspor maçı kadrosunda yer almayan Abdülkadir Ömür ile Hugo Rodallega'yı da Kasımpaşa maçının 21 kişilik kadrosuna dahil etti.
TARAFTARLAR BEKLENEN İLGİYİ GÖSTERMEDİ
Trabzonsporlu taraftarlar ise Kasımpaşa karşılaşmasına beklenen ilgiyi göstermedi. Tribünlerin büyük bölümünün boş olduğu görülürken, maça gelen bordo-mavili taraftarlar ise karşılaşma öncesi ısınmak için sahaya çıkan futbolcuları alkışlayarak moral verdi. Konuk ekibin taraftarları için ayrılan bölümün ise boş olduğu görüldü.
İKİ YÜZ ÖĞRENCİ MAÇI İZLEDİ
'Biz Anadoluyuz' projesi kapsamında Şanlıurfa'dan gelen 200 öğrenci de Medical Park Stadı tribünlerinde yer alarak Trabzonspor-Kasımpaşa maçını izledi.
MAÇ ÖNCESİ KULÜBE ZİYARET
Bu arada Kasımpaşa maçı öncesinde Kuzey Yıldızı Trabzonsporlular Derneği Başkanı İsmail Turgut Öksüz ve yönetim kurulu üyeleri, 1970-76 yılları arasında Trabzon'da basketbol oynayan ve her yıl geleneksel olarak bir araya gelen eski sporcular, Trabzonspor Kulübü Eski Başkan Yardımcısı Selahattin Bahadır, Hasan Bahadır, İdmanocağı Kulübü Başkanı Mehmet Öz, yönetim kurulu üyeleri, eski yöneticilerden Abdullah Beşir ve Ömer Kemerkaya ile birlikte Trabzonspor Kulübü'nü ziyaret edip başkan Ahmet Ağaoğlu ve yönetim kurulu üyeleriyle görüşüp başarıları dilediler.

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