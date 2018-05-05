Trabzonspor - Kasımpaşa: 2-5

Tolga SAĞLAM/TRABZON,()

STAT: Medical Park

HAKEMLER: Ümit Öztürk (x), Mustafa Emre Eyisoy (x), Mehmet Cem Hanoğlu (x)

TRABZONSPOR: Uğurcan (x) - Pereira (x), Okay x), Hubocan (x), Novak (xxx), Onazi (x) (Dk. 78 Rodallega x), Kucka (xx) - Olcay (x) (Dk. 46 Abdülkadir xx), Sosa (x) (Dk. 64 N’Doye x), Yusuf (xx) - Burak (x)

KASIMPAŞA: Ramazan (xxx) - Popov (xx), Veysel (xx), Ben Youssef (xx), Veigneau (xx) - Sadiku (xx), Pavelka (xxx) - İlhan (xxx) (Dk. 81 Murillo x), Mensah (xxx) (Dk. 78 Ahmed x), Trezeguet (xxxx) (Dk. 89 Eduok) - Diagne (xxxx)

GOLLER: Dk.11 ve Dk. 74 Diagne, Dk.22 ve Dk. 58 Trezeguet, Dk. 45+1 Mensah (Kasımpaşa) - Dk.17 ve Dk. 48 Novak (Trabzonspor)

KIRMIZI KARTLAR: Dk. 77 Okay, Dk. 86 Hubocan (Trabzonspor)

SARI KARTLAR: Sosa, Onazi, Kucka, Burak (Trabzonspor) - Trezeguet, Ramazan (Kasımpaşa)

Spor Toto Süper Lig’in 32’nci haftasında Trabzonspor, sahasında Kasımpaşa’ya 5-2 mağlup oldu. Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 11 ve 74'te Diagne, 22 ve 58'de Trezeguet, 45+1'de Mensah kaydederken, Trabzonspor'un golleri 17 ve 48'inci dakikada Novak'tan geldi.

11’inci dakikada Trezeguet’in sol kanattan ortasına savunmanın arasından iyi hareketlenen Diagne kafayla vuruşunu yaptı, meşin yuvarlak kaleci Uğurcan’ın solundan ağlarla buluştu: 0-1.

17’nci dakikada Burak’ın pasında topla birlikte ceza sahası içerisine giren Novak, rakibini geçtikten sonra vuruşunu yaptı, top ağlara gitti: 1-1.

20’nci dakikada Pavelka’nın ceza sahası çizgisinin gerisinden kaleye gönderdiği sert şutta top yandan az farkla auta çıktı.

22’nci dakikada ceza sahası sağ çaprazından kazanılan serbest vuruşta Mensah’ın doğrudan kaleye gönderdiği topu Uğurcan son anda yumruklayarak uzaklaştırdı ancak dönen topu Trezeguet düzgün bir vuruşla ağlara gönderdi ve Kasımpaşa yeniden öne geçti: 1-2.

31’inci dakikada Novak’ın soldan ortasında kaleciyi aşan topa savunmanın arasından iyi yükselen Burak kafayla vuruşunu yaptı ancak çabuk pozisyonunu alan kaleci Ramazan topu son anda kornere çelmeyi başardı.

33’üncü dakikada Kucka’nın pasında ceza sahası içerisinde topla buluşan Olcay meşin yuvarlağı sağına çekip vuruşunu yaptı ancak top az farkla üsten auta gitti.

36’ncı dakikada Sosa’nın sağdan ceza sahasına ortasında altı pas üzerinde topla buluşan Burak Yılmaz kafayla gelişine şutunu çekti ancak Ramazan üzerine gelen meşin yuvarlağı kontrol etti.

41’inci dakikada sağ kanattan gelişen atakta Joao Pereira ortasını uzak direğe doğru gönderdi, bu noktaya hareketlenen Burak Yılmaz kafa vuruşunu yaptı ancak yerden seken top kalenin hemen üzerinden dışarı çıktı.

45+1'inci dakikada sağ kanattan ceza sahasına giren Trezeguet son çizgiye inerek yerden pasını penaltı noktasının sağ tarafına doğru gönderdi, burada topla buluşan Mensah’ın yerden vuruşunda meşin yuvarlağı sağ köşeden filelerle buluştu: 1-3.

İlk yarı 3-1 Kasımpaşa’nın üstünlüğü ile tamamlandı.

48’inci dakikada sağ kanattan kullanılan köşe vuruşunda Sosa altı pas çizgisinin önüne doğru ortasını yaptı, Veysel Sarı'dan seken top Novak'ın önüne düştü ve onun dönerek yerden vuruşunda meşin yuvarlak sağ köşeden ağlara gitti: 2-3.

53’üncü dakikada Trezeguet’nin pasında ceza alanı sağ çaprazında bir anda kaleci ile karşı karşıya kalan İlhan Depe'nin şutunda, Uğurcan topu kornere çelerek büyük bir tehlikeyi önledi.

58’inci dakikada İlhan Depe'nin pası ile ceza yayı sağ tarafında topla buluşan Trezeguet sağ ayağının dışı ile vuruşunu yaptı, meşin yuvarlak sol üst köşeden filelerle buluştu: 2-4.

62’nci dakikada Abdülkadir’in sağ kanattan ortasında altı pas üzerinde iyi yükselen Burak kafa ile şutunu çekti ancak Ramazan üzerine gelen topu rahat kontrol etti.

74’üncü dakikada savunmanın yaptığı pas hatasını değerlendiren Trezeguet sol çaprazdan ceza sahasına girdi ve pasını penaltı noktasındaki Diagne’ye gönderdi, onun yerden vuruşunda top ağlara gitti: 2-5.

77’nci dakikada Trabzonspor’da Okay Yokuşlu hakemle girdiği diyalog sonrasında doğrudan kırmızı kart ile oyundan ihraç edildi.

87’nci dakikada Trabzonspor’da Hubocan hakem Ümit Öztürk tarafından doğrudan kırmızı kartla oyundan ihraç edildi.

Karşılaşma 5-2 Kasımpaşa’nın üstünlüğüyle sonuçlandı.

KUCKA VE HUBOCAN CEZALI DURUMA DÜŞTÜ

Trabzonspor’da Kasımpaşa maçı öncesi 3 sarı kart ile ceza sınırında yer alan Juraj Kucka, karşılaşmanın 75’inci dakikasında sarı kartla cezalı duruma düştü. Ayrıca 87’nci dakikada endirekt serbest vuruşu ceza alanından kullanan Hubocan, topu içeride alınca hakem vuruşu tekrar ettirmek istedi. Bu karara topa vurarak tepki gösteren Hubocan doğrudan kırmızı kartla oyun dışında kaldı. İki Slovak futbolcu gelecek hafta oynanacak olan Bursaspor maçında forma giyemeyecek.

RAMAZAN’DAN FAİR PLAY ÖRNEĞİ

Karşılaşmanın 75’inci dakikasında Trabzonspor’da Burak Yılmaz’ın kullandığı serbest vuruşta top üsten çıkınca hakem autu gösterdi. Ancak Kasımpaşa’nın kalecisi Ramazan topun kendisinden çıktığını işaret edince karar korner olarak değiştirildi.

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