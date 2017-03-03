Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
TSK'dan Münbiç açıklaması
TSK'dan Münbiç açıklaması
Kılıçdaroğlu: Almanya'nın Bozdağ'ın toplantısını iptal etmesi Asla ve asla doğru değildir
Kılıçdaroğlu'dan Almanya'ya Bozdağ tepkisi
Bingöl'de 23 bölgede geçici özel güvenlik bölgesi ilanı
Bingöl'de 23 bölgede geçici özel...
Ağbaba Meclis kürsüsünden AKP'ye seslendi: Gelih siyasetteki FETÖCÜ'leri ortaya çıkaralım
Benim vergimle kampanya yapanlara HARAM...

Trabzonspor-Kardemir Karabükspor maçı notları

TRABZONSPOR Teknik Direktörü Ersun Yanal, Spor Toto Süper Lig’in 22’nci haftasında oynanan Atiker Konyaspor maçı 11’inden farklı olarak Kardemir Karabükspor karşısında tek değişik yaptı. Deneyimli teknik adam kart cezasını...

Trabzonspor-Kardemir Karabükspor maçı notları
TRABZONSPOR Teknik Direktörü Ersun Yanal, Spor Toto Süper Lig’in 22’nci haftasında oynanan Atiker Konyaspor maçı 11’inden farklı olarak Kardemir Karabükspor karşısında tek değişik yaptı. Deneyimli teknik adam kart cezasını tamamlayan Okay Yokuşlu’ya yeniden ilk 11’de görev verirken, savunmada Mustafa Akbaş’ın yerine Carl Medjani’yi görevlendirdi. Yanal ayrıca sakatlığı bulunan Jan Durica’nın yanı sıra Luis İbanez, Uğurcan Çakır ve Abdülkadir Ömür’ü 18 kişilik maç kadrosuna dahil etmedi.
OKAY DÖNDÜ
Trabzonspor’da kart cezası nedeniyle ligin 22’nci haftasında oynanan Atiker Konyaspor maçında forma giyemeyen ve bu maçta cezasını tamamlayan Okay Yokuşlu, Kardemir Karabükspor karşılaşmasının kadrosunda yer aldı. Teknik direktör Ersun Yanal, 22 yaşındaki orta saha oyuncusunu Kardemir Karabükspor karşısında ilk 11’de görevlendirdi.
TARAFTARLAR BEKLENEN İLGİYİ GÖSTERMEDİ
Trabzonspor’da taraftarlar Kardemir Karabükspor maçına beklenen ilgiyi göstermedi. Ligin ikinci yarısında namağlup yoluna devam eden bordo mavililerde iç sahada oynanan son iki maçta taraftarlar tribünlerin önemli bölümünü doldurarak takımlarına destek olurken, Kardemir Karabükspor karşılaşmasında kulüpten de yapılan destek çağrılarına rağmen tribünlerin büyük kısmı boş kaldı. Karşılaşmayı az sayıda Kardemir Karabükspor taraftarı da kendilerine ayrılan tribünden takip etti.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.