Trabzonspor-Kardemir Karabükspor maçı notları

TRABZONSPOR Teknik Direktörü Ersun Yanal, Spor Toto Süper Lig’in 22’nci haftasında oynanan Atiker Konyaspor maçı 11’inden farklı olarak Kardemir Karabükspor karşısında tek değişik yaptı. Deneyimli teknik adam kart cezasını tamamlayan Okay Yokuşlu’ya yeniden ilk 11’de görev verirken, savunmada Mustafa Akbaş’ın yerine Carl Medjani’yi görevlendirdi. Yanal ayrıca sakatlığı bulunan Jan Durica’nın yanı sıra Luis İbanez, Uğurcan Çakır ve Abdülkadir Ömür’ü 18 kişilik maç kadrosuna dahil etmedi.

OKAY DÖNDÜ

Trabzonspor’da kart cezası nedeniyle ligin 22’nci haftasında oynanan Atiker Konyaspor maçında forma giyemeyen ve bu maçta cezasını tamamlayan Okay Yokuşlu, Kardemir Karabükspor karşılaşmasının kadrosunda yer aldı. Teknik direktör Ersun Yanal, 22 yaşındaki orta saha oyuncusunu Kardemir Karabükspor karşısında ilk 11’de görevlendirdi.

TARAFTARLAR BEKLENEN İLGİYİ GÖSTERMEDİ

Trabzonspor’da taraftarlar Kardemir Karabükspor maçına beklenen ilgiyi göstermedi. Ligin ikinci yarısında namağlup yoluna devam eden bordo mavililerde iç sahada oynanan son iki maçta taraftarlar tribünlerin önemli bölümünü doldurarak takımlarına destek olurken, Kardemir Karabükspor karşılaşmasında kulüpten de yapılan destek çağrılarına rağmen tribünlerin büyük kısmı boş kaldı. Karşılaşmayı az sayıda Kardemir Karabükspor taraftarı da kendilerine ayrılan tribünden takip etti.