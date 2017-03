Trabzonspor-Kardemir Karabükspor: 1-0

Tolga SAĞLAM/TRABZON, ()-

STAT: Medical Park Arena

HAKEMLER: Fırat Aydınus (xxx), Hakan Yemişken (xxx), Yusuf Bozdoğan (xxx)

TRABZONSPOR: Onur (xxx)- Pereira (xxxx)(Dk.89 Zeki ?), Uğur (xxx), Medjani (xxx), Mas (xxx), Okay (xxx), Onazi (xxx), Castillo (x)(Dk.75 Aytaç x), Yusuf Yazıcı (xx)(Dk.86 N’Doye x), Olcay (xxx), Rodallega (xxx)

KARDEMİR KARABÜKSPOR: Ahmet (xx)- Kerim (x), Dany (xx), Barış (x)(Dk.62 Yatabare x), Latovlevici (x), Ceyhun (x), Poko (x), Traore (xx), Tanase (x)(Dk.74 Lazarevic x), Gaman (x), Seleznov (x)(Dk.83 İlhan x)

GOL: Dk.55 Okay (Trabzonspor)

SARI KARTLAR: Mas, Olcay (Trabzonspor), Poko, Ceyhun (Kardemir Karabükspor)



SPOR Toto Süper Lig’in 23’üncü haftasında Trabzonspor, sahasında Kardemir Karabükspor’u 1-0 mağlup etti. Bordo mavililere galibiyeti getiren golü 55’inci dakikada Okay Yokuşlu kaydetti. Bu sonuçla birlikte Trabzonspor 2017 yılındaki yenilmezlik serisini sürdürdü.

YANAL 61’İNCİ GALİBİYETİNİ ALDI

Trabzonspor’un başında Kardemir Karabükspor karşılaşmasıyla birlikte 129’uncu maçına çıkan teknik direktör Ersun Yanal, söz konusu dönemde Kardemir Karabükspor maçıyla birlikte 61’nci galibiyetini elde etti ve şehrin plaka koduna ulaştı.

MAÇTAN DAKİKALAR

7’nci dakikada sağ kanattan Olcay’ın ceza sahası içerisine ortasında Rodallega savunmanın arasından iyi yükseldi, kafayla kaleye gönderdiği şutu Ahmet rahat kontrol etti.

20’nci dakikada Yusuf Yazıcı’nın sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda Uğur Demirok’un kafayla kaleye gönderdiği top üstten auta çıktı.

24’üncü dakikada Medjani ceza sahası içerisinde Okay’a indirdi, onun ıskaladığı topu savunma uzaklaştırdı.

25’inci dakikada Castillo çalımlarla sol kanattan ceza sahasına girdi, yerden vuruşu yandan auta gitti.

41’inci dakikada sol kanattan hızlı çıkan Kardemir Karabükspor’da Latovlevici’nin içeriye ortasında uygun pozisyonda Seleznov gelişine vurdu, top yandan dışarıya çıktı.

44’üncü dakikada Castillo’nun sol kanattan pasında topla birlikte Yusuf Yazıcı ceza sahasına girdi, rakibinden topu kurtarıp kaleye gönderdiği şut savunmaya çarpıp kornere gitti.

45’inci dakikada Yusuf Yazıcı ceza sahası dışında Pereira’dan aldığı topu rakibinden kurtarıp kaleye gönderdi, kaleci Ahmet köşeye giden meşin yuvarlağı kornere çeldi.

48’inci dakikada ceza sahası dışı sol çaprazından kazanılan serbest vuruşta Rodallega topun başına geçti, doğrudan kaleye gönderdiği top üstten az farkla auta çıktı.

54’üncü dakikada Pereira sağ çizgiye inip ceza sahasına ortaladı, Rodallega’nın kafa şutu Dany’e çarpıp üst direğe vurarak kornere çıktı.

55’inci dakikada sağ kanattan kazanılan köşe vuruşunda Yusuf Yazıcı 6 pasın içerisine ortaladı, savunmanın arasından iyi yükselen Okay kafayla topu ağlara gönderdi; 1-0.

69’uncu dakikada Poko’nun pasında ceza sahası dışı sağ çaprazında topla buluşan Traore’nin şutu yandan az farkla auta gitti.

75’inci dakikada Castillo’nun şutunda savunmadan dönen top ceza sahası yayının gerisinde Olcay’ın önüne düştü, bekletmeden kaleye gönderdiği topu kaleci Ahmet son anda uzaklaştırdı.

81’inci dakikada Rodallega topla birlikte ceza sahası içerisine girdi, kaleciyle karşı karşıya pozisyonda daha uygun durumdaki Yusuf Yazıcı’ya aktardı, Yusuf vuruşu yapmakta gecikince savunma yerleşti ve kaleye gönderdiği şut savunmaya çarpıp kornere çıktı.

90+3'üncü dakikada N'Doye ceza sahası içerisine pasında Zeki bekletmeden topu kaleye gönderdi, Ahmet rahat kontrol etti.

Karşılaşma 1-0 Trabzonspor’un üstünlüğüyle sonuçlandı.

FOTOĞRAFLI