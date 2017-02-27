Trabzonspor kalesini gole kapadı

SPOR Toto Süper Lig’in ikinci yarısında sadece 2 gol yiyen Trabzonspor, ikinci yarı baz alındığında en az gol yiyen takımların başında yer aldı, 458 dakikada ile de ligde bu sezon en uzun süre kalesinde gol görmeyen 2’nci takım oldu.

22’inci hafta mücadelesinde deplasmanda Atiker Konyaspor ile 1-1 berabere kalan bordo mavililer, bu maçın 47’nci dakikasında kalesinde gördüğü golle bu sezon 458 dakikalık gol yememe rekoruna noktayı koydu. 458 dakika sonra kalesinde rakiplerine gol izni veren Trabzonspor, 541 dakika ile Bursaspor’un ardından bu sezon en uzun süre kalesinde gol görmeyen ikinci takım konumunda yer aldı. Bordo mavilileri 450 dakikada ile Gençlerbirliği takip etti.

2’NCİ DEVRENİN EN İYİSİ

Ligde geride kalan 22 haftada kalesinde 22 gol gören Trabzonspor, bu alanda da 5’inci sırada yer aldı. Medipol Başakşehir 16 golle ligde en az gol yiyen takım konumunda bulunurken, Fenerbahçe 20, 1’er maç eksiği bulunan Beşiktaş 18 ve Galatasaray ise kalesinde 21 gol gördü. Bordo mavililer, sezonun ikinci yarısı baz alındığında ise yediği 2 golle ikinci yarıda kalesinde en az gol gören takım oldu.

GOL SORUNU YAŞADI

Bu arada, bu sezon kalesinde rakiplerine fazla gol şansı tanımayan Trabzonspor, topu rakip filelere göndermede de sıkıntı yaşıyor. Özellikle ilk yarının 16 haftalık bölümünde 12 kez rakip fileleri havalandıran bordo mavililer, ikinci yarıda ise ilk 6 haftada 9 gol kaydetti ve golcü bir kimliğe büründü. Ancak ligde 21 golü bulunan Trabzonspor, Adanaspor ile birlikte en az gol atan 4’üncü takım konumunda bulunuyor.

ABDÜLKADİR ÖMÜR FORMAYA HASRET

Trabzonspor’un 17 yaşındaki genç oyuncusu Abdülkadir Ömür, A takım formasına hasret kaldı. Teknik direktör Ersun Yanal’ın Yusuf Yazıcı ile birlikte sezonun ilk yarısında şans tanıdığı ve son olarak 29 Aralık 2016’da Ziraat Türkiye Kupası’nda 1-1 sonuçlanan Kızılcabölükspor karşılaşmasında görev yapan Abdülkadir, sonraki 9 resmi karşılaşmada 18 kişilik kadroda kendine yer bulamadı. 17 yaşındaki orta saha oyuncusu, bu sezon A takım formasıyla toplamda 4 maçta 186 dakika süre aldı, 1 de gol kaydetti. Abdülkadir Ömür, Yanal’dan şans bekleyen oyuncular arasında yer alıyor.



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