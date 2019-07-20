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Trabzonspor kafilesi, Avusturya'ya geldi

Tolga SAĞLAM / LINZ, (Avusturya) () - Yeni sezon hazırlıkları kapsamında 20-30 Temmuz tarihleri arasında Avusturya'nın Linz kentinde çalışmalarını gerçekleştirecek olan Trabzonspor kafilesi kente geldi. Bugün yerel saat ile 12.00'de özel...

Trabzonspor kafilesi, Avusturya'ya geldi

Tolga SAĞLAM / LINZ, (Avusturya) () - Yeni sezon hazırlıkları kapsamında 20-30 Temmuz tarihleri arasında Avusturya'nın Linz kentinde çalışmalarını gerçekleştirecek olan Trabzonspor kafilesi kente geldi.
Bugün yerel saat ile 12.00'de özel uçakla Trabzon’dan havalanan bordo-mavililer, 3 saatlik uçuşun ardından saat 15.00'te Avusturya'nın Linz kentine indi. Linz Havalimanı'nda Trabzonspor'un yanı sıra Fenerbahçe ve Beşiktaş forması giyen taraftarlar tarafından karşılanan bordo-mavililer, yoğun ilgi ile karşılaştı. Taraftarlar futbolcular ile bolca fotoğraf çektirirken, takımın ve futbolcuların lehine de tezahüratlarda bulundular.
TARAFTARLARDAN YUSUF YAZICI'YA "BİZİ BIRAKMA" MESAJI
Trabzonspor kafilesini Linz Havalimanı'nda karşılayan taraftarlar, Fransa'nın Lille kulübüne transferi gündemde olan Yusuf Yazıcı'ya, "Yusuf bizi bırakma, seviyoruz seni, şampiyonluk yaşamadan gitmek yok" şeklinde tezahüratlarda bulundular. Aynı zamanda yoğun ilgiyle karşılaşan Yusuf Yazıcı, taraftarların fotoğraf çektirme isteklerini de geri çevirmedi.
PEREIRA OTOBÜSÜ KAÇIRDI, İMDADA TARAFTARLAR YETİŞTİ
Öte yandan takımdan ayrı olarak Linz Havalimanı'na gelen Joao Pereira ise otobüse kıl payı yetişti. Havalimanına inen ve ardından hemen otobüse doğru hareketlenen Pereira, yetişemeyince bordo-mavili taraftarlar otobüsün önünü keserek durdurdu. Ardından Pereira takım otobüsüne bindi.
Bordo-mavililer, bu akşam yapacağı antrenmanla Avusturya kampına başlayacak.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
- Linz havalimanından kafilenin görüntüleri
- Taraftarların kafileyi karşılama görüntüleri
- Detaylar

(FOTOĞRAFLI)

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