Trabzonspor, kaçan puanlara yanıyor

Süper Lig’in 15’inci haftasında sahasında konuk ettiği Yukatel Denizlispor’a öne geçtiği maçta 2-1 mağlup olan Trabzonspor, bu sezon Süper Lig'de ilk golü attığı 6 maçtan galip ayrılamadı ve ligde bu alanda en fazla puan kaybeden takım oldu.Süper Lig’de zirve mücadelesi veren Trabzonspor, Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ile Medipol Başakşehir gibi rakiplerinin puan kaybettiği haftada önemli bir fırsatı değerlendiremedi. 1-0 öne geçtiği karşılaşmada sahasında konuk ettiği Yukatel Denizlispor’a 2-1 mağlup olan bordo-mavililer, bu sezon Süper Lig'de öne geçtiği maçlarda en fazla puan kaybeden takım oldu. Trabzonspor, bu sezon ilk golü attığı 6 karşılaşmada skor üstünlüğünü koruyamadı.ÜSTÜNLÜĞÜNÜ KORUYAMADIĞI 6 MAÇTA 14 PUAN KAYBETTİBordo-mavililer, bu sezon ligde 1-0 öne geçtiği Kasımpaşa maçından 1-1 berabere, 1-0 öne geçtiği Gençlerbirliği karşısından 2-2 berabere, 1-0 öne geçtiği Demir Grup Sivasspor maçından 2-1 mağlup, 1-0 öne geçtiği Medipol Başakşehir karşısından 2-2 berabere, 1-0 öne geçtiği Galatasaray karşısından 1-1 berabere ve son olarak 1-0 öne geçtiği Yukatel Denizlispor karşılaşmasından 2-1’lik mağlubiyetle ayrıldı. 15’inci hafta itibariyle 26 puanla ligde zirvenin 7 puan gerisinde 4’üncü sırada yer alan Trabzonspor, üstünlüğünü koruyamadığı söz konusu bu 6 müsabakada 4 beraberlik ile 2 yenilgi aldı ve toplamda 14 puan kaybı yaşadı.YEREL GAZETELERDEN ‘HAYAL KIRIKLIĞI’ YORUMUÖte yandan Yerel gazeteler, Trabzonspor’un Süper Lig’in 15’inci haftasında sahasında öne geçip 2-1 mağlup olduğu Yukatel Denizlispor maçının ardından, “Hayaller yıkıldı, büyük darbe, böyle mutlu son olmaz” yorumlarını yaptı.Sonnokta gazetesi, “Patron böyle mutlu son olmaz”, “Bu Denizli karşısında 1-0’dan maçı veriyorsak herkes şapkasını önüne koyacak”, Günebakış gazetesi, “Büyük darbe”, “Trabzonspor, fırsat haftasında resmen işkence çektirdi, Denizli’ye teslim oldu”, Karadeniz gazetesi, “Yaktın bizi Hugo!”, “Trabzonspor, kazanması halinde büyük avantaj sağlayacağı maçta Denizlispor’a eski yıldızının 2 golüyle boyun eğdi”, Taka gazetesi, “Rodallega hayalleri yıktı!”, “Trabzonspor, eski yıldızının golleriyle Denizlispor’a mağlup oldu, zirve yolunda ağır yara aldı” başlıklarına yer verdi.