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Trabzonspor - İstikbal Mobilya Kayserispor: 6-2

Tolga SAĞLAM/TRABZON () STAT: Medical Park HAKEMLER: Hüseyin Göçek xxx, Esat Sancaktar xxx, Serkan Ok xxx TRABZONSPOR: Uğurcan x (Dk.56 Erce xx)- Pereira xxx, Hüseyin xxx, Campi xxx, Novak xx- Mikel xxx, Abdulkadir xxx, Sosa xxx- Sturridge xxxx (Dk.83...

SPOR 28.12.2019, 19:41
Trabzonspor - İstikbal Mobilya Kayserispor: 6-2

Tolga SAĞLAM/TRABZON ()
STAT: Medical Park
HAKEMLER: Hüseyin Göçek xxx, Esat Sancaktar xxx, Serkan Ok xxx
TRABZONSPOR: Uğurcan x (Dk.56 Erce xx)- Pereira xxx, Hüseyin xxx, Campi xxx, Novak xx- Mikel xxx, Abdulkadir xxx, Sosa xxx- Sturridge xxxx (Dk.83 Cafer x), Nwakaeme xxxx (Dk.73 Ekuban x)- Sörloth xxxx
İSTİKLAL MOBİLYA KAYSERİSPOR: İsmail x- Ramazan Emirhan x, Osman Can x, Mert x (Dk.76 Selahattin x), Yasir x- Djedje x, Hasan Hüseyin xx- Ömer xxx (Dk.86 Ümran), Emre xx, Ziya x (Dk.62 Furkan x)- Kravets xxx
GOLLER: Dk.7, 90+3 Sörloth, Dk.37 Nwakaeme, Dk.47-66 Sturridge, Dk.71 Abdulkadir (Trabzonspor), Dk.43 Ömer, Dk.82 Kravets (İstiklal Mobilya Kayserispor)
SARI KARTLAR: Mert, Yasir (İstiklal Mobilya Kayserispor)
Süper Lig'in 17'nci haftasında Trabzonspor sahasında konuk ettiği İstiklal Mobilya Kayserispor'u 6-2 mağlup ederek ligin ilk yarısını 32 puanla 3'üncü sırada tamamladı. 17 haftalık bölümde iki galibiyeti bulunan Kayserispor ise bu sonucun ardından ligin ilk devresinde 10 puan toplarken, son sırada yer aldı.
3'üncü dakikada Sturridge'nin pasında, savunmanın müdahale edemediği top Sörloth'un önünde kaldı, onun şutunda kaleci İsmail son anda meşin yuvarlağı kornere çeldi.
4'üncü dakikada sol kanattan Sosa'nın ortasında ön direkte topla buluşan Sörloth'un vuruşunda kaleci İsmail, topu kornere çeldi.
7'nci dakikada Trabzonspor öne geçti. Abdulkadir'in pasında ceza sahası yayının gerisinde topla buluşan Sörloth ceza sahası içerisine girip penaltı noktasında rakibinden sıyrıldıktan sonra vuruşunu yaptı, meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-0.
13'üncü dakikada Sturridge'nin ceza sahası yayının üzerinde yaptığı vuruşta İsmail ilk hamlesinde topu sektirdi ancak ikinci hamlede Sörloth'tan önce meşin yuvarlağa sahip oldu.
19'uncu dakikada Sturridge'nin aşırtma pasında ceza sahası içine iyi hareketlenen Pereira'nın ceza sahası sağ çaprazından vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.
28'inci dakikada hızlı gelişen Trabzonspor atağında sol çaprazda topla buluşan Sörloth ceza sahasına girdikten sonra kaleciyi geçerek vuruşunu yaptı ancak son anda savunma araya girerek tehlikeyi uzaklaştırdı.
31'inci dakikada Sosa'nın sol taraftan kullandığı köşe vuruşunda altıpas çizgisi üzerinden topa iyi yükselen Sörloth'un kafayla vuruşunda üst direğe çarpan meşin yuvarlak oyun alanına geri döndü.
37'nci dakikada Trabzonspor farkı 2'ye çıkardı. Sosa'nın pasında ceza sahası yayının üzerinde topla buluşan Nwakaeme'nin şutunda meşin yuvarlak kaleci İsmail'in solundan ağlarla buluştu: 2-0.
43'üncü dakikada Kayseri farkı bire indirdi. Hasan Hüseyin'in ceza sahası içine aşırtma pasında savunmanın arkasına iyi hareketlenen Ömer'in penaltı noktasında gelişine kaleye gönderdiği top ağlara gitti: 2-1.
47'nci dakikada Trabzonspor farkı 3'e çıkardı. Mikel'in pasında  Sörloth orta sahadan aldığı top ile birlikte ceza sahası içerisine kadar ilerledi, rakibinden sıyrıldıktan sonra meşin yuvarlağı sol çaprazdaki Sturridge'ye aktardı, onun gelişini vuruşunda İsmail'in müdahalesine rağmen top ağlarla buluştu: 3-1.
Karşılaşmanın ilk yarısı 3-1 Trabzonspor'un üstünlüğüyle sona erdi.
64'üncü dakikada Trabzonspor penaltı kazandı. Sol kanattan kazanılan köşe vuruşunda Sosa'nın ortasına altıpasın gerisinde iyi yükselen Sörloth'un kafayla vuruşunda meşin yuvarlak Mert'in eline çarptı ve hakem Hüseyin Göçek penaltı noktasını gösterdi.
66'ncı dakikada Trabzonspor farkı dörde çıkarttı. Penaltı atışı için topun başına geçen Sturridge'nin vuruşunda meşin yuvarlak kaleci İsmail'in solundan ağlara gitti: 4-1.
71'inci dakikada bordo-mavililer 5'inci golünü attı. Sturridge'nin pasında sol kanatta topla buluşan Nwakaeme sol çaprazdan ceza sahası içerisine girdikten sonra vuruşunu yaptı ancak kaleci İsmail uzaklaştırdı, Abdulkadir Parmak önünde kalan topu boş kaleye gönderdi ve meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 5-1.
82'nci dakikada konuk takım farkı 3'e indirdi. Ömer Uzun'un sol kanattan pasında ceza sahası içerisinde topla buluşan Kravets, rakibinden sıyrıldıktan sonra vuruşunu yaptı, meşin yuvarlak Erce'nin solundan ağlara gitti. 5-2.
90+3'üncü dakikada Trabzonspor karşılaşmadaki 6'ncı golünü buldu. Sosa'nın pasında ceza sahası yayının yanında topla buluşan Sörloth sol çaprazdan ceza sahası içerisine girdikten sonra şutunu çekti, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 6-2.
Karşılaşma 6-2 Trabzonspor'un üstünlüğüyle tamamlandı.
UĞURCAN DEVAM EDEMEDİ
Trabzonspor'da Uğurcan Çakır 51'inci dakikada yan topu uzaklaştırırken yerde kaldı. Ayağa kalkamayan ve tedavisi yapılan Uğurcan, bir süre kendini denese de oyuna devam edemedi. Sağ ayak bileğinde sorun oluştuğu tespit edilen Uğurcan'ın yerine 56'ncı dakikada Erce Kardeşler oyuna dahil oldu.

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