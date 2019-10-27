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Trabzonspor, İstanbul'a gitti

Tolga SAĞLAM/TRABZON, ()- Trabzonspor, Süper Lig'in 9’uncu haftasında deplasmanda Medipol Başakşehir ile oynayacağı maç için İstanbul'a gitti. Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde saat 11.30'da basına...

SPOR 27.10.2019, 14:59
Trabzonspor, İstanbul'a gitti

Tolga SAĞLAM/TRABZON, ()-

Trabzonspor, Süper Lig'in 9’uncu haftasında deplasmanda Medipol Başakşehir ile oynayacağı maç için İstanbul'a gitti.
Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde saat 11.30'da basına kapalı olarak gerçekleştirdiği antrenmanla hazırlıklarını tamamlayan bordo mavililer, İstanbul’a gitmek üzere havalimanına geldi. Burada takım otobüsünü karşılayan bir grup taraftar, Trabzonspor lehine tezahüratlarda bulunarak daha sonra futbolcularla fotoğraf çektirdi. Bordo-mavililer  saat 14.45'te ise uçakla İstanbul'a hareket etti.
Trabzonspor’un Başakşehir maçı kafilesinde Uğurcan, Erce, Kağan, Hosseini, Hüseyin, Campi, Fernandes, Pereira, Novak, Abdurrahim, Sosa, Doğan, Ahmet Canbaz, Kamil Ahmet, Fıratcan, Yusuf Sarı, Nwakaeme, Avdijaj, Sturridge ve Sörloth olmak üzere toplam 20 oyuncu yer aldı. Sakatlıkları bulunan ve tedavileri devam eden Onazi, Abdülkadir Ömür, Ekuban ve Abdulkadir Parmak kafilede yer almazken, sakatlığı nedeniyle kadroda yer almayacağı açıklanan Mikel de kafileyle birlikte İstanbul’a gitti.
Bordo-mavililer, yarın saat 20.00’de Başakşehir Fatih Terim Stadyumu’nda Medipol Başakşehir ile karşılaşacak.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
- Trabzonspor'un Trabzon Havalimanı'ndan gidiş görüntüleri
- Detaylar

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