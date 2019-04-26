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Trabzonspor İstanbul'a geldi

ANIL UÇAN-MUSTAFA BAKIRHAN/İSTANBUL() Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 30'uncu haftasında yarın deplasmanda karşılaşacağı Fenerbahçe maçı için İstanbul'a geldi. Bordo Mavili kafile, saat 16.30'da İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası...

Trabzonspor İstanbul'a geldi

ANIL UÇAN-MUSTAFA BAKIRHAN/İSTANBUL()

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 30'uncu haftasında yarın deplasmanda karşılaşacağı Fenerbahçe maçı için İstanbul'a geldi.
Bordo Mavili kafile, saat 16.30'da İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'na ulaştı. Trabzonspor'u Sabiha Gökçen Havalimanı'nda 50'ye yakın taraftar sloganlar ile karşıladı. Terminal içerisinde bulunan taraftarlar oyuncular ile hatıra fotoğrafı çektirdi. Takım otobüsü ile havalimanından ayrılan kafile konaklayacağı otele hareket etti.
Karadeniz ekibinde Onazi dışında sakat oyuncu bulunmazken, hafta içinde tedavi olan ve antrenmanlarda fazla yer almayan Ekuban da 20 kişilik kafile ile İstanbul'a geldi. Trabzonspor'un 20 kişilik kamp kadrosunda şu isimler yer alıyor: 
Uğurcan Çakır, Arda Akbulut, Zargo Toure, Majid Hosseini, Hüseyin Türkmen, Joao Pereira, Kamil Ahmet Çörekçi, Filip Novak, Luis Ibanez, Batuhan Artlarslan, Murat Cem Akpınar, Jose Sosa, Abdulkadir Parmak, Abdülkadir Ömür, Yusuf Yazıcı, Vahid Amiri, Olcay Şahan, Anthony Nwakaeme, Caleb Ekuban ve Hugo Rodallega.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
-Trabzonsporlu oyuncuların yolcu kapısından çıkış detayları
-Trabzonsporlu oyuncuların tezahüratlar eşliğinde takım otobüsüne binmesi
-Takım otobüsünün terminalden ayrılması
-Genel Detaylar

(FOTOĞRAFLI)
 

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